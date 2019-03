Afrikaan riskeert 18 maanden cel voor steekpartij in Bilzers café VCT

04 maart 2019

Een 27-jarige Afrikaan, die al tien jaar illegaal in het land verblijft, riskeert een celstraf van 18 maanden omdat hij samen met een 39-jarige kompaan op 25 november 2018 twee slachtoffers verwondde met een mes tijdens een caféruzie in Bilzen. Zijn kompaan riskeert riskeert 12 maanden cel. “Hij sloeg en sneed zichzelf, die waren gek,” stelde de Afrikaan zelf.

Toen de politie net na de feiten ter plaatse kwam, bevestigden twee slachtoffers dat ze met een mes verwond werden door twee Afrikaanse mannen. De slachtoffers werden gewond aan de arm en de hand. Volgens de raadsman van een van de slachtoffers waren de twee vrienden op stap in Bilzen. “De eerste beklaagde is de vriendin van mijn cliënt beginnen lastig te vallen. Hij heeft gezegd dat het moest stoppen. Daarna is de schermutseling gevolgd en is mijn cliënt met een mes aangevallen. Er werd een steekbeweging gemaakt naar de borst die hij heeft kunnen afweren. Het had veel erger kunnen zijn.”

De Afrikaan gaf een heel ander verhaal. Hij gaf toe dat hij teveel gedronken had. In zijn versie werd hij zelf hard geduwd omdat hij met een meisje aan het dansen was. Maar de slachtoffers weren volgens hem zelf gek en ‘een man sloeg en sneed zichzelf’. “Dat klopt niet met de camerabeelden,” confronteerde de rechter de beklaagde. “De vechtpartij ontstond onmiddellijk nadat u bent aangekomen in het café en de politie stelde vast dat jullie onderhandse steekbewegingen maakten. U heeft zelf ook verklaard dat u een mes bent gaan halen omdat u bang was en u wilde verdedigen. Maar waarom bent u dan teruggegaan naar het café?” De twintiger antwoordde dat ze zijn gsm hadden afgepakt. “En die telefoon is mijn leven.” Zijn advocaat vroeg een straf met uitstel. De tweede beklaagde uit Bilzen beweerde dat hij zelf niet met een mes gestoken had en vroeg een werkstraf.

Vonnis op 1 april.