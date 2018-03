950 cannabisplantjes in kelder 13 maart 2018

De lokale politie heeft gisteren een cannabisplantage ontdekt in de kelder van een woning in Bilzen. De politie kon ook een 54-jarige man in de kraag vatten, die de plantage vermoedelijk heeft opgezet. Hij moest zich gisteren al verantwoorden voor de onderzoeksrechter. De 950 oogstrijpe plantjes in zijn kelder werden allemaal in beslag genomen en vernietigd. (RTZ)