800 kinderen zijn creatief

met taal in Woordfabriek LXB

15 februari 2019

12u00 0 Bilzen Met het boek “Het land van de grote woordfabriek” zijn 800 leerlingen uit 15 lagere scholen in Bilzen en de lagere en middelbare graad van Kunstkoepel (de vroegere academie) aan de slag gegaan. Ze brachten de echte Woordfabriek tot leven. De resultaten van hun activiteiten kan je gaan bewonderen in De Kimpel, het cultuurcentrum in Bilzen. Daar liggen hun creatieve en kunstzinnige werkjes uitgestald die ze in verschillende workshops hebben gemaakt. Vandaag kon je de resultaten van alle workshops gaan bekijken tijdens het slotevent van de Bilzerse Woordfabriek.

Begrijpend lezen

De aanleiding om de Woordfabriek te realiseren is een Vlaams onderzoek waarbij werd vastgesteld dat begrijpend lezen bij leerlingen van het lager onderwijs achteruit gaat. Zo ontstond de Woordfabriek. “Taalkracht is een belangrijke vaardigheid”, zegt burgemeester Bruno Steegen (Beter Bilzen). “Kinderen versterken in workshops op een creatieve manier hun taalkracht. En ze vergroten het leesplezier. We laten kinderen op een plezante manier bezig zijn met taal. En het is meegenomen dat ze tegelijkertijd ook proeven van cultuur”, aldus Steegen die de inspanningen van het cultuurcentrum van de stad, de bibliotheek en de Kunstkoepel (de organisatoren van de Woordfabriek) looft.

Toonmomenten

Tijdens de duur van de Woordfabriek hebben kinderen meegebouwd aan een land vol letters en woorden. Hiervoor haalden ze inspiratie uit het hierboven vermeld boek. “Het draait om het vermogen van mensen om woorden inhoud te geven over thema’s zoals arm versus rijk, omgaan met verschillen, iemand graag zien en de rijkdom van woordenschat”, stelt de schepen van onderwijs Veronik Moesen (N-VA). De Woordfabriek maakt ook deel uit van de zogenaamde Fred- werking. “Het doel hierbij is mensen in contact te brengen met cultuur”, laat schepen van cultuur Guy Swennen (Pro Bilzen) weten. Na het slotfeest zijn de werken van de kinderen tot 15 maart in de stadsbilbiotheek en tot 24 febaruai in de Kunstkoepel. De expo met de orginele illustraties van Valeria Docampo alsook een interactief woordparcours loopt tot 22 april in de bib.