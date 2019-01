75 topondernemers geven

150 gastlessen in scholen LXB

18 januari 2019

12u00 0 Bilzen Werkgeversorganisatie VKW Limburg start met een nieuwe reeks gastlessen die topondernemers geven in middelbare scholen. Exact 75 ceo’s van Limburgse bedrijven gaan straks voor de klas staan waar ze tekst en uitleg geven over wat ondernemen inhoudt en welke talenten en vaardigheden nodig en belangrijk zijn op de werkvloer. Samen geven de 75 ondernemers 150 gastcolleges die veelal twee uur in beslag nemen.

Topondernemers

Het project waarin de ondernemers instappen, heet Ondernemers voor de Klas. “Hun persoonlijke verhalen inspireren jongeren en ze schetsen bekwaamheden die ze moeten hebben op de werkvloer”; lichtte Ruben Lemmens, de gedelegeerd-bestuurder van VKW in Limburg, toe. “Ze brengen getuigenissen die bij jongeren blijven kleven. En ze worden getriggerd om later zelf te ondernemen.” Hier een greep uit het kruin van ondernemers, Bart Claes van winkelketen JBC, Gert Heylen van staalfabriek Aperam of Johan De Boeck van Nitto. De organisatie van de gastlessen is in handen van De Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajao). Mer info op www.vlajo.org.