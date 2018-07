7.500 km op de motor tegen kanker DRIETAL VAN CLUB 'THE WILD HOGS' MAAKT ROADTRIP DOOR 10 LANDEN XAVIER LENAERS

14 juli 2018

02u29 0 Bilzen Danny Baptist, die aan prostaatkanker lijdt, ziet een droom in vervulling gaan: vandaag vertrekt hij met twee kameraden voor een tien dagen durende roadtrip op de motor door Europa. "Ons doel? Wij rijden tegen kanker."

Een helikoptervlucht en een ballonvaart heeft Danny Baptist (52), die ongeeslijk ziek is, al van z'n bucketlist afgevinkt. Vandaag begint hij aan een nieuwe, zware uitdaging. Samen met maten Edwin Declerq en Valentin Boulet van motorclub The Wild Hogs maakt hij op zijn Harley-Davidson een roadtrip. Het drietal trekt door tien landen in Europa. Daar hopen ze drie weken over te doen. De teller zal bij terugkeer op 7.500 kilometer staan. "We rijden tegen kanker", steekt Edwin van wal. Zijn kameraad Danny lijdt zelf aan de ziekte.





Prostaatkanker

Begin 2015 voelde hij plots een stekende pijn in de borststreek. "Ik dacht dat m'n hart haperde", zegt Danny. Het verdict was een koude douche. "De dokters zeiden dat ik prostaatkanker had, die bovendien al uitgezaaid was over heel mijn lichaam." De dokters gaven hem nog twee jaar, al zijn we nu alweer drie jaar verder. "Wat ik nu nog probeer te doen? Genieten en de dingen die op mijn wenslijstje staan, af te werken." En met de nakende roadtrip van de heren kan er alweer iets van dat lijstje worden geschrapt.





"Een droom gaat in vervulling", bevestigt Danny. Na een jaar vol voorbereidingen kan het drietal eindelijk vertrekken, al wordt het geen walk in the park. "M'n oncoloog was niet echt blij met de plannen. Door de ziekte zijn mijn botten broos geworden. Niet ideaal, gezien de kans op valpartijen. Al staat veiligheid tijdens deze reis bovenaan. Ik sta in direct contact met de specialist en neem mijn pillen mee. Om het kwartier zullen we bovendien stoppen om de benen te strekken." Of de roadtrip dan geen aanslag op zijn lichaam is? "Ik zal de pijn moeten verbijten, maar de drang om te vertrekken is groter. Ik doe het voor m'n petekind Joke (26) die ook kanker heeft. We hebben veel steun aan elkaar."





"Danny is een vechter", vult kameraad Edwin aan. "Een toffe kerel die houdt van het leven en zolang z'n gezondheid het toelaat wil genieten van elk moment. Met de roadtrip maken we zijn droom waar." Uiterlijk zie je niet dat hij zwaar ziek is. "Ik verberg mijn ziekte goed, maar ik weet dat de kanker uiteindelijk zal winnen. Al ben ik niet bang voor de dood, ik heb me neergelegd met m'n lot. Ik ben een bezige bij, waardoor ik minder moet denken aan mijn ziekte. Zo hou ik me recht, mede dankzij de steun van mijn echtgenote Nadine en de kinderen." Na de roadtrip wil hij met héél de bende van The Wild Hogs nog naar de zustermotorclub in Denemarken. "Dat staat voor volgend jaar op mijn bucketlist", biecht Danny nog op.