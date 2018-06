600 kinderen wuiven Rode Duivel uit THIBAUT COURTOIS BRENGT OUDE SCHOOL BEZOEK VOOR HIJ NAAR WK VERTREKT XAVIER LENAERS

13 juni 2018

02u27 0 Bilzen Veertien jaar was Thibaut Courtois (26) niet meer op Sint-Mauritius geweest. Hij zat er zes jaar lang op de lagere school. Gisteren kwam hij nog eens langs en werd hij onthaald als een held. Zo'n 600 kinderen vormden een erehaag. Speciaal voor zijn komst werd een geluksbrenger gemaakt die Thibaut meeneemt naar het WK in Rusland.

"Ik krijg het er warm van", vertelt Courtois. De keeper van onze nationale ploeg werd getrakteerd op een heus applaus toen hij aankwam op de school. De leerlingen vormden een erehaag en scandeerden zijn naam. "Ik ga met een goed gevoel op het vliegtuig stappen en neem al die blije gezichten mee." De school had speciaal voor de komst van hun beroemde oud-leerling een geluksbrenger gemaakt. Hij kreeg een kader overhandigd met oude foto's van toen hij zelf school liep op Sint-Mauritius.





Eric Stulens was Thibaut zijn meester toen hij in het zesde jaar zat. Hij had z'n puntenboek bij en haalde de foto met de klas van Thibaut boven. "Een goeie leerling en bezeten van voetbal. Elk vrij moment zag je hem sjotten op het veldje van de school", vertelt Stulens. "Hij was een aangename jongen. Hij viel niet op, maar was toen al gedreven met zijn sport bezig. We zijn trots dat we zo'n sportheld mogen uitwuiven naar de wereldbeker voetbal." Dat Thibaut populair is bij de kinderen, bleek gisteren op de speelplaats van de school. Als jonge leeuwen omsingelden ze hun sportheld. En schoorvoetend raakte hij vooruit. Het duurde minuten vooraleer hij op de pitch (een voetbalkooi) van de school stond. Daar liet hij zich verleiden om met enkele kinderen een wedstrijdje te spelen. Meer nog, hij liet enkele kunstjes zien met een bal, tot groot jolijt van zijn jeugdige supporters.





Tientallen ballonnen en vlaggetjes vormden Sint-Mauritius om tot een tricolore school. Ook bijna alle leerlingen liepen rond in een rode, zwarte of gele uitrusting van de Rode Duivels. De klas van meester Tom werd voor de gelegenheid ingericht tot perszaal. Op de deur stond te lezen 'Thibaut, de man die de bal kan lezen!'. Vijf kinderen mochten hem een vraag stellen. Lot Voncken vroeg hem hoe het voelt om beroemd te zijn. "Een fijn gevoel" was het antwoord. Thomas Vranken wou op zijn beurt weten of de Rode Duivels wereldkampioen gaan worden. "We zijn een outsider, maar maken een kans."





Thibaut kreeg heel wat vragen voor een handtekening. Wat hij gewillig en met de glimlach deed. Hij nam er ook zijn tijd voor. Eén van de gelukkigen was Daphny Seninck (11). "Zijn handtekening staat op mijn shirt", vertelt het meisje. "Ik ga het in mijn kamer ophangen."