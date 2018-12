500 wandelaars op culinaire

voettocht in lichtdorp Hees LXB

26 december 2018

12u00 0 Bilzen Vanavond leek Hees, één van de dertien kerkdorpen van Groot- Bilzen, wel een lichtdorp. De oprit of voortuin van menig huis in het dorp, was verlicht met (drijf) kaarsen, kerstlampjes of fakkels. Hetgeen gebeurde naar aanleiding van de culinaire wandeling, een initiatief van de gezinsbond van Hees. De wandeling was een tocht langs mooi verlichte huizen.

Publiekstrekker

De formule slaat kennelijk aan, zo blijkt. Niet minder dan 500 personen kuierden’s avonds door het dorp en langs acht kraampjes waar de wandelaars genoten van een hapje en een drankje. Kwestie van de innerlijke mens te versterken. Wel, 464 volwassenen en 36 kinderen wandelden met goed zichtbare hesjes door de straten van het dorp. Ook de kerstman was van de partij. Hij bedacht de kinderen met een leuke verrassing. Ook gingen de laatsten alleen of met hun ouders op de foto met de kerstman. De foto’s worden op de website van het dorp (www.heesdorp.be) gezet. In de fietskluis die is ondergebracht in een fraai gerestaureerde kerkruïne werd een vuurshow gegeven.