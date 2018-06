444 leerlingen van Martinusschool zwaaien directrice uit met flashmob 07 juni 2018

02u29 0

Een leerling die gevallen was, dat moest directrice Elisabeth Vanrusselt (64) van de Martinusschool afleiden. Ondertusen verzamelden alle 444 leerlingen op de speelplaats.





Toen de directrice naar het lokaal van de zogezegd gewonde leerling werd gelokt, stond ze buiten oog in oog te met de hele schoolpopulatie. Daar hielden ze op de tonen van Filthy (Justin Timberlake) een flashmob.





Elisabeth staat al 31 jaar aan het hoofd van de school, maar op het einde van de maand gaat ze met pensioen. "Ik had niks in de gaten", reageert ze.





De directrice, die door de leerlingen op handen wordt gedragen, moest zelfs even een traantje wegpinken. "Wat ze opvoerden, ging door merg en been. Ik kreeg er koude rillingen van", vertelt ze zichtbaar ontroerd. Leerlingen noemen haar de 'teddybeer' van de school. "Dat klopt", aldus Elisabeth. "Ik heb een speciale band met de leerlingen. Elk kind is een vip op school. Hij of zij verdient de beste opleiding en opvoeding. Ik voel me eerder de schoolmoeder", zegt ze.





Na afloop van de flahmob werd ze geknuffeld door heel wat leerlingen. Ze kreeg ook een bijzonder cadeau: een kader met alle foto's van de 444 leerlingen, en door een speciale fototechniek zie je vier foto's van de directrice tevoorschijn komen. "Dat krijgt een speciaal plekje in huis." (LXB)