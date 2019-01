37 jaar in de politiek, en nu neemt Frieda Brepoels afscheid van de politiek “De cirkel is rond, ik ga nu volop genieten van het leven” LXB

17 januari 2019

12u00 1 Bilzen Uittredend burgemeester Frieda Brepoels (63, N-VA)) stopt met de politiek. Nog tot donderdag 24 januari blijft ze de burgervrouw van de stad Bilzen en de dertien kerkdorpen van de fusie Groot- Bilzen. Op die dag vindt de installatie van de gemeenteraad en de eedaflegging van verkozenen plaats maar ze gaat niet meer zetelen. Ze zet voorgoed een punt achter een lange en rijkgevulde politieke carrière van 37 jaar op lokaal, provinciaal, nationaal en zelfs Europees vlak. “Ik wil niet de schoonmoeder spelen in de politiek”, vertrouwde ze ons toe. Haar loopbaan begon in Bilzen en na zes jaar de sjerp van haar stad te hebben mogen dragen, eindigt daar ook haar politieke carrière. “De cirkel is nu rond”, verklaarde ze. “Ik heb in de politiek alle kansen gekregen, ik heb ze met beide handen gegrepen.”

Tijd

“Ik word in mei 64 jaar, ik wil m’n loopbaan in de politiek niet met nog enkele jaren verlengen. Zolang in de politiek actief blijven zoals Louis Tobback of Sauwens, is niet aan mij besteed. Ik ben niet met de politiek getrouwd”, wierp ze op. “Waarom word je geen schepen? Die vraag heb ik de laatste maanden vaak moeten horen. Ook dat wil ik niet! Ik vind de tijd rijp om de actieve politiek vaarwel te zeggen. Bovendien sta ik m’n plaats in de gemeenteraad af om de verjonging die binnen de partij afgesproken was ernstig te nemen. Ik maak nu plaats voor de jongere generatie”, lichtte ze toe.

Lang

Frieda Brepoels is een door de wol geverfde politica die terug kan kijken op een lange en rijkgevulde politieke loopbaan. In 1982 kwam ze voor het eerst op bij de verkiezingen in Bilzen. Ze raakte voor partij Vernieuwing meteen in de gemeenteraad en ze werd schepen. “In 1987 kwam ik voor de toenmalige VU terecht in de kamer van volksvertegenwoordigers”, vertelde de politica. “Vier jaar zat ik in de kamer, tot 1991. Daarna werd ik acht jaar gedeputeerde voor de provincie Limburg.” Aan haar carrière breidde ze van 1999 tot 20O3 nog een tweede termijn van vier jaar toe in de kamer. Nadat ze de termijn had uitgedaan, ging ze tot 2012 proeven van de Europese politiek. “Negen jaar lang was ik Europees parlementslid voor de N-VA”, vulde ze aan.

Terug naar de roots

Praktisch al die tijd woonde Frieda in Hasselt maar in 2012 verhuisde ze naar Bilzen. Ze keerde niet zomaar terug naar haar roots. Ze wilde burgemeester worden. “Dat is me gelukt. Meer nog, met de N-VA behaalden we een monsterscore. Plots gingen we van 1 naar 10 zetels (bij de verkiezingen verloor N-VA vier zetels). Zes jaar lang heb ik het beste me mezelf gegeven. Maar ik ben er niet rouwig om geen burgemeester meer te zijn. Ik gun het Bruno Stegen (Beter Bilzen) van harte. ”

Genieten

Er is nog leven na de politiek? “Zeker weten”, reageerde Frieda Brepoels. “Het is tijd dat ik quality time voor mezelf neem. Ik kan de actieve politiek loslaten en ik zal niet in een zwart gat vallen. Ik ga straks volop genieten van het leven. De voorbije zes jaar heb ik nagenoeg geen vakantie genomen. Dat ga ik nu meer doen, ik ga terug méér reizen. Al zes jaar volg ik pianolessen. Daar ga ik mee door. Ik ga me nuttig maken als vrijwilliger in een organisatie. Alleen, ik weet nog niet goed waar”, besloot Frieda Brepoels die nog liet weten dat ze tot nader orde blijft zetelen in enkele Raden van Bestuur. Zo blijft ze de Raad van Bestuur van de Vlaamse Waterweg (de vroegere NV Scheepvaart) voorzitten. “Ik blik tevreden terug, ik koos voor de politiek die me veel gegeven maar ook genomen heeft”, zei ze tot slot. “Alles voor de politiek, weinig tijd voor vrienden en familie. Voor hen ga ik nu veel meer tijd vrij kunnen maken.”