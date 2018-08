354.000 euro subsidies voor 18 jeugdlogies 21 augustus 2018

02u44 0

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts trekt 354.000 euro uit voor 18 Limburgse jeugdverblijven. Het kleinste bedrag (1.200 euro) gaat naar het Klerin Vossenpark in Montenaken, het grootste (80.403 euro) kent de minister toe aan Castel Notre Dame in Remersdaal (Voeren). Met het geld kunnen de uitbaters die subsidies bekomen, hun logies moderner, gezinsvriendelijker en brandveiliger maken. "Hiermee kunnen ze een breder publiek bereiken", aldus minister Weyts. "Wanneer jongeren met vakantie gaan,moeten ze dit in alle comfort en veiligheid kunnen doen. Ik wil het toerisme binnen het bereik van elke Vlaming brengen." Vakantie is niet voor elke jongere in Vlaanderen vanzelfsprekend. "Er zijn nog drempels", liet de minister horen. "Veel jeugdverblijven hebben aanpassingen nodig om maximaal te kunnen inspelen op de noden en verwachtingen van hun jonge gasten." (LXB)