32 truckers op de bon Toon Royackers

16 januari 2019

19u16 0 Bilzen Zowel dinsdag als woensdag heeft de lokale politie verkeerscontroles gehouden op het zwaar vervoer door Bilzen. De inspecteurs stelden zich op aan Zutendaalweg en de N700 Ringweg.

Zes truckers vlogen op de bon omdat ze de tonnagebeperking niet respecteerden. Twee truckers bleken ook rond te rijden met een verlopen brandblustoestel. Een andere vrachtwagenbestuurders moest 1.320 euro ophoesten, omdat hij al sinds oktober vorig jaar rond reed met een niet-gekeurde tachograaf. Een collega kreeg een boete van 990 euro nadat bleek dat zijn vervoersvergunning niet in orde was. Twee truckers moesten 174 euro betalen omdat hun lading niet voldoende vast zat. De politie schreef ook nog boetes uit voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, het bellen achter het stuur of technische gebreken aan de truck.