28.000 Limburgers naar bekerfinale STANDARDFAN DIDIER VERBROEDERT MET BLAUW-WITTEN OP HEIZEL XAVIER LENAERS

16 maart 2018

03u07 0 Bilzen Zaterdag vindt vanuit Limburg een kleine volksverhuizing plaats richting het Koning Boudewijnstadion. Daar betwisten Standard en Racing Genk de bekerfinale. Naar schatting 28.000 supporters komen uit Limburg. 20.000 in het blauw-wit van KRC Genk, de overige 8.000 kleuren Rouches-rood. "Het Limburggevoel speelt hier niet", legt Standardfan Didier Matheï uit. "Het enige wat telt, is onvoorwaardelijke clubliefde."

Behalve aanhanger van de Rouches, is Didier stichter en voorzitter van fanclub The Euroreds uit Bilzen en Torhout. De twee Euredclubs tellen bijna 600 supporters, onder wie ruim 400 uit Bilzen. "We trekken met zeven bussen naar de bekerfinale", glundert Didier. De Genkse suppoterschare rijdt met een karavaan van meer dan 150 bussen naar dé match van het jaar op de Heizel. En allicht trekken evenveel autocars vanuit Wallonië en het zuidoosten van Limburg - daar komen de Limburgse supporters van Standaard vandaan - naar ginder.





Partybus

"We gaan met zeven bussen maar gelukkig heb ik die al besteld toen Standard de halve finale van de beker van België (deCroky Cup) speelde", bekende hij. Een van de zeven is een heel speciale bus. "Die vipbus hebben we in Nederland gehuurd", aldus Disier. "Alles wat nodig is om een feestje te bouwen, is aanwezig: een draaitafel voor een dj, een rookmachine en ledtv's in de vloer en in het plafond van de bus. En in het midden ligt een dansvloer. Op het dak van de bus staat overigens een vlammenwerper. Wat wil je nog meer?"





80 bakken bier

Didier heeft hectische dagen achter de rug.





"Ik regel de tickets voor The Euroreds. En natuurlijk is de vraag groter dan het aanbod. Ik moest enkele honderenden supporters ontgoochelen. Om alles in orde te krijgen, zit ik uren achter de laptop. Ik bel, stuur en ontvang tientallen mails en smsjes. Ik zorg voor de drank. We nemen 80 bakken bier mee dat we onderweg koelen in emmers met ijsschilfers. Handen vol werk maar daar zit ik niks mee in, ik krijg er veel vriendschap voor terug. Alles is klaar om te vertrekken." Hoe zit het met de adrenaline als supporter? "We zijn vurige supporters. Dat hoort bij het imago van de fans en Standard", bekende Didier. "Toch blijf ik er rustig bij. Ik kom al meer dan 30 jaar op Standard. Van toen ik klein was, ging ik met m'n vader naar de Rouches kijken."





Als rostoelgebruiker zit Didier niet op de plaats die voor personen met een beperking voorbehouden zijn. "Ik mag zaterdag in de eretribune plaatsnemen, maar ik had liever tussen The Euroreds gestaan", aldus nog Didier.