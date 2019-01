115 per uur over de Hasseltsestraat in Bilzen Toon Royackers

16u15 0 Bilzen Zondag heeft de lokale politie verkeerscontroles gehouden in Bilzen, Hoeselt en Riemst. 66 van de 989 gecontroleerde bestuurders vlogen op de bon wegens overdreven snelheid.

De politie stelde zich op aan de Waterstraat, de Zangerheide en de Hasseltsestraat in Bilzen, aan de Burgemeester Marresbaan in Riemst en aan de Nederstraat in Hoeselt . Aan de Waterstraat in Munsterbilzen reed één bestuurder tegen 73 per uur door de bebouwde kom. Aan de Hasseltsestraat in Bilzen werd een auto geflitst tegen 115 per uur, waar slechts 70 toegelaten is. Drie buitenlanders dienden hun boete onmiddellijk te betalen. Tijdens de actie schreef de politie nog zestien parkeerbonnen uit, en kregen dertien bestuurders een waarschuwing voor technische gebreken aan hun wagen.