107 per uur door de bebouwde kom van Mopertingen Toon Royackers

08 februari 2019

15u48 0 Bilzen Donderdag heeft de lokale politie snelheidscontroles gehouden aan de Maastrichterstraat in Mopertingen bij Bilzen. De politie stelde zich daar op in de bebouwde kom.

Van de 445 gecontroleerde bestuurders reden er liefst 177 sneller dan de toegelaten vijftig kilometer per uur. Alles samen was dus bijna veertig procent in overtreding. Eén snelheidsduivel haalde zelfs 107. Alle overtreders zullen volgens de politie een gepaste bekeuring ontvangen.