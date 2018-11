1000 Limburgse jongeren brengen

met fakkeltocht licht in de wereld LXB

30 november 2018

12u00 1 Bilzen Vrijdagavond kwamen zo’n 1000 jongens en meisjes, die in leeftijd variëren tussen 12 en 23 jaar en uit alle hoeken van de provincie Limburg komen, samen op het Jazz Bilzenplein in het centrum van de stad. Met een brandende toorts in de hand en gele hesjes om hun schouders liepen ze mee in een fakkeltocht, een organisatie van de jongerenpastoraal van het bisdom Hasselt. “Ze brengen licht in deze donkere tijden”, liet Mariet Grauwels van de organisatie weten.

Hoop en vrede

Dat laatste mag je letterlijk en figuurlijk zien. “Vuur geeft warmte in deze donkere dagen en de vlammen van de fakkels laten ook zien waar de jongeren echt voor willen staan”, lichtte ze toe. “Ze brengen een teken van hoop en vrede. Dat is meer dan ooit nodig in deze tijd gezien de oorlogen en de vluchtelingencrisis. De jongeren dragen het licht uit, ze willen gezien worden. Ze ome,n ook voor hun geloof en overtuiging.” De jongeren legden onder begeleiding van de politie een traject van zowat vier kilometer door de binnenstad en deel in de rand van Bilzen af. Een van de deelnemers aan de tocht was Jana Harings uit Opoeteren. “In deze maatschappij is het nog te vaak ieder voor zich”, merkte ze op. “We moeten meer aan de medemens denken. Met de fakkeltocht laten we zien dat we samen een sterk gevoel van samenhorigheid uitdragen.”

Warm gevoel

Jate Gijbels van Lummen liet verstaan dat de fakkeltocht jongeren een warm gevoel geeft. “Hier heerst een fijne sfeer, en we maken ook plezier.” Dat bleek vrijdagavond op het Jazz Bilzenplein waar de tieners zich vermaakten met allerlei spelletjes zoals Rad van Fortuin en ballen werpen. Ze konden een kaarsje laten branden. Ook stond er een stand waar spullen zoals tassen en t-shirts verkocht werden voor goede doelen die zijn uitgekozen in het kader van de Warmste Week.”