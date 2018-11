1000 jaar graafschap

Loon op kindermaat LXB

23 november 2018

12u00 0 Bilzen 200 jongens en meisjes van twee lagere scholen uit het centrum van de stad woonden gisteren het slotmoment bij van het project 1000 jaar graafschap Loon. “De kinderen haalden inspiratie uit de grote expo over 100 jaar graafschap Loon die nog loopt in het kasteel van Alden Biesen”, vertelde Loes Hardy, coördinator cultuur van de stad. “Alleen, het is een activiteit op maat van de kinderen waarbij improvisatie en fantasie een groot aandeel hebben.”

Maquette

De kinderen volgden met zo’n 10 klassen workshops met medewerkers van Villa Basta. Als thema waarrond ze werkten, kozen ze voor het stadscentrum en de geschiedenis daarvan. “Zo hebben ze de binnenstad nagebouwd in recycleerbaar karton en andere materialen”, aldus nog Loes Hardy. “Vervolgens hebben ze allerlei figuren uitgesneden en gemaakt die ze in verschillende poses kort na elkaar hebben gefotografeerd. Hiervan maakt Vila Basta Stop Motion filmpjes. Een kleine 40 filmpjes hebben we aan de kinderen getoond.”

Fantasie

Een van de 200 deelnemende kinderen was Marthe Biesmans (15). Ze zit in het zesde leerjaar van de vrije lagere school Sint- Mauritius. “Met groepje van vier leerlingen hebben we een kasteel gebouwd met twee torens, een poortwachter en een oud vrouwtje”, lichtte Marthe toe. “Een leuke activiteit. We konden doen wat we zelf plezant vonden. Ook konden we onze fantasie loslaten op het project”, aldus nog Marthe Biesmans.