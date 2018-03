"Zoveel diersoorten op één kilometer berm, iedereen was verrast" 23 maart 2018

03u03 0 Bilzen Een diepgaand proefonderzoek op 1.000 meter bermen in Bilzen, Gingelom, Lanaken, Riemst en Zutendaal heeft verrassende resultaten opgeleverd. De biodiversiteit is enorm. 83 soorten bijen, 93 soorten loopkevers, 21 soorten dagvlinders en 162 soorten spinnen. Een nieuwe grasmaaier moet die biodiversiteit beschermen.

"Bermen zijn belangrijk voor de biodiversiteit, maar zoveel rijkdom op één kilometer, dat verbaasde zelfs de natuuronderzoekers", zegt gedeputeerde voor Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove (sp.a). Van de soorten staat tot 30 procent op de rode lijsten. Ze zijn bedreigd met uitsterven, kwetsbaar, zeldzaam. Er werden ook heel wat eigenaardige dieren aangetroffen, zoals het Grieks dubbekkopje, een spin die nog niet eerder in Limburg werd gespot. Nog straffer is de vondst van de knautiakever. "Het is de eerste keer in Vlaanderen dat we zo'n kever vonden", zegt Luc Crêvecoeur van het provinciaal natuurcentrum. "De kever zat in een berm in Montenaken bij Gingelom."





Het provinciebestuur stuurt nu aan op een andere manier van bermbeheer. "We raden aan om bermen minder vaak te maaien." Een ecologische maaier moet de biodiversiteit beschermen. Gisteren vond een demonstratie plaats op een berm in Bilzen. "Een klepelmaaier zuigt alle zaadjes en diertjes op", aldus Crêvecoeur. "De ecologische maaier heeft een kleinere zuigkracht zodat meer zaadjes blijven liggen van bloemen die bijen, spinnen, kevers en andere diersoorten aantrekken." (LXB)