"Ze nemen onze wonderdokter af" PATIËNTEN IN PANIEK: BEFAAMDE ARTS VIER MAANDEN GESCHORST TOON ROYACKERS

16 mei 2018

02u44 0 Bilzen Paniek bij de patiënten van dokter Dûchateau. Tot buiten de praktijk stonden ze gisterenavond aan te schuiven om nog snel op consultatie te mogen. Want vanaf morgen moet hun wonderdokter vier maanden stoppen na een voorwaardelijke celstraf én een schorsing door de Orde van Geneesheren.

"Durf niets negatiefs te schrijven over onze topdokter," zo waarschuwt een gewezen militair ons streng als we om reacties vragen aan de uitgang van de praktijk. "Want deze man is voor veel mensen de laatste hoop." En inderdaad: vanuit alle hoeken van het land, tot zelfs uit Nederland, stroomden gisteren de patiënten toe. Allemaal willen ze zijn advies en zijn voorschrift vooraleer hij verplicht vier maanden de deuren moet sluiten. De rechtbank in Tongeren was gisteren dan ook streng. Speurders namen maar liefst 29 bananendozen gevuld met tienduizenden getuigschriften in beslag. Volgens de openbare aanklager waren die vervalst. Toch sprak de rechter de dokter vrij voor vervalsing, omdat door de gigantische hoeveelheid één en ander nog moeilijk te bewijzen valt. Een veroordeling kwam er wel voor het doorsluizen van 358.214 euro vanuit zijn doktersvennootschap naar persoonlijke doeleinden tussen 2007 en 2010. Hij krijgt daarvoor een boete van 2.750 euro én een voorwaardelijke celstraf van vier maanden. Tijdens dezelfde periode werd hij ook geschorst door de Orde van Geneesheren.





Uit Nederland gekomen

En dus moeten patiënten snel een alternatief zoeken voor de volgende maanden. Toch kwamen ze gisteren nog massaal bij hem aankloppen. "Ja, ik kom uit Nederland," vertelt Marijke. "Vandaag kan ik weer goed wandelen en weer helder zien. Dat is ooit anders geweest. Nergens konden ze mij helpen. Ook niet in universitaire ziekenhuizen. Deze dokter had maar enkele maanden nodig met magneettherapie en voedingssupplementen om me te genezen. Nu voel ik me weer goed, al ben ik wel snel voorschriften en advies gaan vragen voor de komende vier maanden."





Protestbrieven

Niet alle patiënten willen met naam of foto in de krant. Maar dat de dokter hen gered heeft, komen velen ons toefluisteren. Ann Royemans en Lief Vandenreyt willen héél graag getuigen. "Wil je ook opschrijven dat we veel geld hebben uitgegeven aan gespecialiseerde instellingen? Allemaal zonder resultaat. Deze dokter helpt ons tegen het normale tarief. Is dat misschien het probleem van de Orde? Ooit heb ik hier tot 4 uur 's ochtends gewacht omdat er zo veel patiënten waren. Allemaal werden ze geholpen, en voor iedereen nam hij zijn tijd. Dat hier vandaag mensen tot buiten staan aan te schuiven, dat zegt toch genoeg? Ze nemen onze wonderdokter af."





In de wachtzaal werden gisteren de eerste protestbrieven al ondertekend. Al liet de dokter zijn patiënten wel weten de beslissing van de rechtbank te respecteren.