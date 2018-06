'Terug naar de brug' herleeft in reusachtige hand 26 juni 2018

Bijna 120 jaar geleden werd een volksfeest gehouden toen de kerk van Eigenbilzen werd ingewijd door de toenmalige bisschop. Gisteren vond opnieuw een volksfeest plaats. De aanleiding was de onthulling van een kunstwerk dat de in Eigenbilzen en omgeving alom bekende uitdrukking 'trêg aon de brêg, Eégebulze géét véér' (terug naar de brug, Eigenbilzen gaat voor, nvdr.) laat herleven. De reusachtige hand aan de brug over het spoor verwijst naar de wijding van de kerk, toen de al vermelde uitspraak gedaan werd. "De champetter moest die dag de orde handhaven", legt schepen van Cultuur Guy Swennen uit. "Heel wat mensen wilden tot bij de bisschop komen. Hij hield hen tegen aan de brug. Maar de mensen van Eigenbilzen hadden voorrang." Toen liet de veldwachter zich de uitspraak 'trêg aon de brêg Eégebulze géét véér' ontvallen, die sindsdien een eigen leven is gaan leiden. Om de inhuldiging van het kunstwerk te kaderen in de juiste historische context hebben enkele inwoners van het dorp een evocatie gebracht van het bezoek van de bisschop. Het kunstwerk maakt deel uit van het project 'Kunst in de dorp' waarbij het de bedoeling is dat de stad in zestien dorpen een kunstwerk plaatst. (LXB)