"Stuk vrijheid herwonnen dankzij leerlingen" GEHANDICAPTE CLAUDIA (37) ZET WEER ZELF BRIL OP MET DIT PROTOTYPE XAVIER LENAERS

04 juli 2018

02u48 0 Bilzen Claudia Ventriglia (37) uit Dilsen-Stokkem lijdt sinds haar geboorte aan artrogrypose, een zeldzame spierziekte, waarbij gewrichten en spieren verstijven. "Ik heb geen kracht meer", legt Claudia uit. Zo kan ze niet eigenhandig haar bril op- en afzetten. Tien leerlingen Mechanica helpen haar nu uit de nood met de 'brilmanipulator'.

Tot voor kort moest Claudia haar moeder optrommelen telkens ze haar bril wilde opzetten. Nu kan ze dat zelfstandig met een handig toestel, dat speciaal voor Claudia werd ontworpen en gemaakt door tien laatstejaars Mechanische Vormgeving aan de Provinciale Secundaire School Bilzen. Anderhalf jaar hebben ze eraan gewerkt. "Een wereld van verschil", reageert ze. "Ik voel me een stuk vrijer." Ze is de pas afgestudeerde scholieren en hun oud-leraar Mechanica Camille Thijsen enorm dankbaar.





Drumpedaal

De beste uitvindingen zijn simpel. "Het was niet vanzelfsprekend het toestel te bedenken, laat staan te maken", legt Thijsen uit.





"We moesten echt van nul beginnen. Gelukkig hebben de jongens 'out of the box' gedacht. Normaal zet je met je handen je bril op of af. Het toestel moest dat dus simuleren. Op twee grijparmen past de bril perfect. Door op een pedaal te duwen, zetten de armen de bril op haar neus", vervolgt Thijsen. "De draad is de remkabel van een fiets, het pedaal is van een drumstel. Het toestel weegt zo'n drie kilo en is van kunststof. Het is een prototype dat we verder verfijnen. Zo gaan we de nog te straffe veren in het pedaal vervangen door soepelere exemplaren zodat Claudia nagenoeg geen spierkracht moet gebruiken om het pedaal te bedienen."





Meteen enthousiast

Claudia heeft de mechanische 'brilmanipulator' gestest.





"Het toestel werkt", vertelt ze opgetogen. "Ik ben onder de indruk van wat de jongens en Camille gepresteerd hebben. Het maakt m'n leven aangenamer, en ik bepaal zelf wanneer ik een bril op en af zet."





"Toen Claudia op school kwam en haar probleem uitlegde, waren de studenten meteen enthousiast. Claudia heeft zelf ook meegedacht."





De school is niet aan z'n proefstuk toe. Zo hebben oud-studenten al een mechanische hand gemaakt en een rolstoel zo aangepast dat hij niet meer achteruit kan bollen op een helling. Ook maken ze naam met de mobiele schooltjes die vandaag op tientallen plekken in de wereld staan om te werken met en voor straatkinderen. "Wat is er mooier dan mensen helpen?", aldus nog Thijsen.