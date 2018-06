"Sport en politiek hebben raakvlakken" JOS DAERDEN, T2 VAN KRC GENK, VERVOEGT 'BETER BILZEN' XAVIER LENAERS

05 juni 2018

02u52 0 Bilzen Jos Daerden keert terug op het politieke toneel. Hij zat al eens zes jaar voor Open Vld in de gemeenteraad van Tongeren, en komt nu in zijn huidige thuisbasis op voor 'Beter Bilzen' - een verruimde stadslijst van Open Vld en onafhankelijken.

Oud-profvoetballer, coach van teams in binnen- en buitenland, en momenteel assistent-trainer bij KRC Genk. Je kan veel zeggen van Jos Daerden, en nu dus ook dat hij opnieuw in de politiek gaat. Twee decennia geleden maakte hij onder burgemeester Patrick Dewael al deel uit van de gemeenteraad in Tongeren, de stad die hij tien jaar geleden voor Bilzen ruilde. En hoewel hij zichzelf als een relatief nieuwe Bilzenaar omschrijft, wil hij wel zijn steentje bijdragen. "Ik wil me actief inzetten om de stad vooruit te helpen", aldus Daerden. "Al moet ik zeker ook zeggen dat Bilzen het in de voorbije jaren goed heeft gedaan. Het is een stad die leeft en waar het goed is om wonen."





Ambitie op en naast het veld

Het was overigens Bruno Steegen, huidig schepen van Economie en kopman van Beter Bilzen, die Jos Daerden mee over de streep kreeg. "Hij is iemand met ambitie die vooruit kijkt en beslissingen in het belang van de stad durft te nemen", aldus Daerden. En dat respect is ook helemaal wederzijds. "Jos is iemand met ambitie, zowel op als naast het voetbalveld", pikt Steegen in. "Met Beter Bilzen brengen we een positief project en Jos is een positivo. Hij wil helpen om de stad nog beter te maken en dat is net wat we nastreven met onze open stadslijst. Jos belichaamt wat wij met Beter Bilzen willen uitdragen. Met hem - en niet in het minst zijn ervaring en engagement - hebben we een sterke kandidaat om mee naar de kiezer te stappen. Zijn naambekendheid is natuurlijk een pluspunt, dat ontken ik niet. Maar de keuze om Jos op de lijst te zetten, draait om meer dan enkel zijn naam. Hij wil een actieve rol spelen in de politiek en meedenken over allerhande thema's."





Jos Daerden ziet ook overeenkomsten tussen zijn sportieve loopbaan en zijn politieke carrière. "In mijn job als coach en hulptrainer werk je toe naar dat ene doel", klinkt het. "Wat goed is, kan beter. En dat geldt ook voor de politiek. In sport moet je haalbare doelen stellen. Bomen die tot in de hemel groeien, da's een utopie. Je moet realistische doelen stellen. En net zoals bij sport telt in de politiek het team. Je moet samenwerken en over de grenzen van de partijpolitiek heen durven denken. Ik zal zien hoe het loopt, maar ik ga mijn verantwoordelijkheid niet uit de weg."