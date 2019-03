‘Paus van de actievoerders’ doet het weer: Jean-Pierre Oben zamelt 100.000 euro in voor Kom Op Tegen Kanker LXB

26 maart 2019

12u00 3 Bilzen 100.000 euro. Dat immense bedrag zamelde gepensioneerd bankdirecteur Jean-Pierre Oben (68) in om met 20 ploegen te kunnen starten in de 1000 Kilometer voor Kom Op Tegen Kanker. Die fietsvierdaagse loopt dit jaar van 29 mei tot 1 juni. Oben is niet aan zijn proefstuk toe: de Bilzenaar maakt er zijn levensmissie van om via kleine acties enorme bedragen in te zamelen in de strijd tegen kanker. Zijn motivatie? “Mensen helpen zit nu eenmaal in mijn DNA. Bovendien heb ik zowel oud-collega’s, vrienden en familieleden verloren aan deze vreselijke ziekte.”

De 1000 Kilometer voor Kom Op Tegen Kanker: het wordt stilaan een traditie tijdens het hemelvaartweekend. Duizenden vrijwilligers klikken tijdens deze fietsvierdaagse de schoenen in de pedalen om al trappend de strijd tegen kanker aan te binden. Om aan de start te kunnen verschijnen dient elke ploeg 5.000 euro op tafel te leggen. Enter Jean-Pierre Oben, een gepensioneerd bankdirecteur uit Bilzen die er zijn levensmissie van heeft gemaakt om via inzamelacties geld bijeen te krijgen voor de strijd tegen kanker. Daarvoor haalt de Bilzenaar vaak alles uit de kast: wafeltjes verkopen, een Breughelavond organiseren of een enorme barbecue houden; voor Oben lijkt niets te veel. Heeft hij lekkere aardbeien in de tuin staan? Dan maakt hij er prompt confituur van om te verkopen ten voordele van Kom Op Tegen Kanker.

De 1000 Kilometer voor Kom Op tegen Kanker is de oud-bankdirecteur op het lijf geschreven: “Al tien jaar doen we mee met deze fietsvierdaagse”, zegt Oben. “In die tijd hebben we zo’n 521.000 euro kunnen inzamelen.” Goed 150.000 daarvan, kreeg hij zonder hulp van buitenstaanders bij elkaar. Voor deze editie alleen haalde hij 100.000 euro bij elkaar, het startgeld voor 20 ploegen die allen bij Gelo Sportief fietsen. “Een absoluut record in Vlaanderen”, reageert Marc Michils, algemeen directeur van Kom Op Tegen Kanker. “Jean-Pierre Oben, we kunnen hem een beetje als de paus van de actievoerders beschouwen. Oké, de man krijgt hulp van een aantal mensen, maar ere wie ere toekomt: Oben heeft een groot talent voor organisatie en kan mensen motiveren om het onderste uit de kan te halen. Bovendien komt hij bij een inzamelactie tussen in het hele proces: van idee tot uitvoering. En dat tot in de details toe”, aldus Michils. “Hij zit voorts in de stuurgroep van onze organisatie, omdat hij goeie ideeën heeft en mensen inspireert.”

Oben zelf blijft bescheiden onder alle lof. “Ach, toen ik nog voor de bank werkte, was ik ook gedreven”, reageert hij. “Dat trek ik nu door in mijn vrijwilligerswerk voor Kom Op Tegen Kanker. Met het geld dat wordt ingezameld, wordt vooruitgang geboekt in de strijd tegen deze vreselijke ziekte. Dat motiveert me om verder te doen. En eerlijk, ik ben ook graag onder de mensen: ik ben een verkoper pur sang”, lacht hij.

Al heeft de man ook nog een persoonlijke motivatie om zijn energie elke dag aan te wenden voor de goede zaak: Oben verloor zowel al oud-collega’s, vrienden als familieleden aan kanker. In mei wil hij dan ook graag aan de start van de 1000 Kilometer staan. “Maar eerst nog even keihard trainen.”