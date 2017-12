"Ook zij verdienen kans om te studeren" MICHEL (64) SCHENKT AFRIKAANSE BLINDENSCHOOL AANGEPASTE LAPTOPS XAVIER LENAERS

02u52 7 Karolien Coenen De 64-jarige Michel Claesen aan zijn computer met brailletoetsenbord. Bilzen Michel Claesen (64) uit Bilzen is al van jongs af blind, maar dat weerhield hem niet om te gaan studeren. Voor jonge slechtzienden in Gambia is dat minder evident. Hij trok naar ginder en bezocht daar een lagere school met 80 slechtziende kinderen en een hogeschool voor blinden. Geen beleefdheidsbezoekje, want Michel had didactisch materiaal mee voor beide scholen.

De 64-jarige Michel Claesen uit Bilzen is blind sinds zijn negende blind, maar leidt toch een zelfstandig leven. Hij woont alleen in een flat, is syndicus in zijn appartementsgebouw en is heel sportief. "Ik heb de kans gekregen om te studeren. Zelf heb ik vertaler gestudeerd." Maar niet elk kind heeft die kans. Dat besefte Michel des te meer na een oproep van Lea Wuyts uit Aarschot op Facebook.





Na de dood van haar man trok ze als gids met een groep reizigers met een beperking naar Gambia. "Daar bezocht ze een blindenschool", vertelt Michel. "De school verkeerde in een krakkemikkige staat. Ze renoveerde op haar kosten de toiletten."





Karolien Coenen Michel tijdens zijn bezoek aan de blindenschool in Gambia. Hij schonk hen aangepast didactisch materiaal

Facebookoproep

Bij haar terugkeer lanceerde ze een oproep op Facebook met de vraag naar didactisch materiaal voor de blindenschool. "Ik heb meteen gereageerd. Daar kunnen maar weinig kinderen naar school, en dat geldt al zeker voor blinde kinderen."





En dus stapte Michel het vliegtuig op richting Gambia, vergezeld door een kennis die het didactisch materiaal gebruiksklaar maakte. Veel kinderen in Gambia raken blind door de oogziekte glaucoom. "Vaak hebben de ouders geen geld om hen hieraan te laten opereren", vertelt Michel. "Ik heb de kinderen van de lagere school een tv-leesloep, enkele brailleprinters en acht braillemachines geschonken. Voor drie studenten van de hogeschool had ik een tweedehands maar nog goed bruikbare laptop mee. Daarop staat software geïnstalleerd waarmee slechtzienden de teksten kunnen lezen of ernaar luisteren. Een slechtziende student kreeg een laptop cadeau die hem in staat stelt om de teksten te vergroten zodat hij ze toch kan lezen. De toestellen heb ik gekregen door mijn netwerk en blindenorganisaties aan te spreken", zegt Michel. "Ik ben blij dat ik het gedaan heb. Voor mij is dit een mooi kerstgeschenk."





En het blijft niet bij deze ene actie. Michel lanceert nu zelf een oproep om nog meer laptops met software voor blinden en slechtzienden naar Gambia te brengen. Wie wil helpen, kan e-mail sturen naar michel.claesen1@telenet.be.