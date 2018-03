"Onze strijd is niet voor niks geweest" PROVINCIE WEIGERT VERGUNNING KIPPENHOUDERIJ, BUURT OPGELUCHT XAVIER LENAERS

27 maart 2018

03u25 0 Bilzen De provincie weigert de bouw- en milieuvergunning voor een biologische kippenhouderij van 9.000 leghennen op de grens van Spurk en Rooi. "Onze strijd is niet voor niks geweest", juicht Peter Zajc namens de omwonenden.

Goed 50 gezinnen dienden bezwaar in tegen de kippenfarm, die een loods van bijna 400 vierkante meter, een stal van ruim 1.200 vierkante meter en een uitloopweide zou omvatten. Zij halen nu hun gelijk bij de provincie. Volgens gedeputeerde voor landbouw en ruimtelijke ordening Inge Moors (CD&V) spelen meerdere redenen om geen vergunning af te leveren.





Geen hoofdberoep

"De aanvrager van de kippenboerderij (tuinder Christophe Willems, red.) heeft niet alle percelen, waarop hij de farm wil rechtzetten, in zijn bezit", zegt Moors. "Bovendien tekende de eigenaar van de percelen die hij nog niet in eigendom heeft, zélf bezwaar aan tegen de kippenboerderij. Ook kon hij het nut van een loods bij de kippenstal niet aantonen. Bovendien is hij geen landbouwer in hoofdberoep. In landbouwgebied, waar de kippenstal zou komen, kan je alleen een activtieit starten als je voltijds boer bent", zegt Inge Moors. Ook het feit dat de farm te dicht bij de woningen zou komen, heeft mee een rol gespeeld om de vergunningen te weigeren. Het argument van geuroverlast - waar de buurt voor vreest - kwam eveneens aan bod, maar was niet doorslaggevend bij de beslissing van de deputatie. Dat doet de omwonenden toch nog de vreugde temperen. Christophe Willems toont zich immers strijdvaardig en overweegt nog in beroep te gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.





Geurhinder

"We blijven dus vrezen voor geurhinder", zegt Peter Zajc. "Het gaat hier om 9.000 hennen die mest produceren. De stal en uitloopweide liggen gewoon veel te dicht bij de woningen. Er bestaat ook twijfel over de maatregelen die hij moet nemen tegen de geuroverlast. Het stadsbestuur legde in de voorwaarden voor het bekomen van een vergunning een nulmeting op, met een jaar na de start van de farm een tweede meting. Bovendien ligt hier in de buurt al een kippenboerderij. Ook het vervoer blijft voor ons een probleem. In de vergunningsvoorwaarden staat dat de vrachtwagens door het veld moeten, maar een weg daar is niet bestand tegen zwaar vervoer. We vrezen dat de vrachtwagens alsnog door de dorpskern zullen rijden. Dan is het hek helemaal van de dam", aldus Peter Zajc.