"Ongelooflijk spannend" 17 maart 2018

02u25 0 Bilzen Eddy Castermans - Bilzen-Waltwilder

Elke vereniging telt wel een aantal medewerkers waarop je huizen kan bouwen, maar bij Bilzen-Waltwilder springt Eddy 'Edje' Castermans er mijlenver bovenuit. Onbaatzuchtig verzorgt hij dag in dag uit elk grassprietje in sportpark De Katterberg. Een man van weinig woorden ook, maar de oogjes flikkeren op bij elk schouderklopje van deze of een dankwoordje van gene speler. Dat 'Edje' als geen ander de gemoedstoestand van de spelersgroep kan inschatten, behoeft dan ook geen betoog. "Ach, je leeft met die jongens mee en je probeert hen in de beste omstandigheden aan de aftrap van de wedstrijd te brengen", relativeert hij meteen zijn inbreng. "Uiteraard doet het deugd als iemand zijn waardering uit, maar meer moet je daar ook niet achter zoeken. Wat dit kampioenschap betreft valt het me op dat beslissingen zo lang uitblijven. Een groot aantal teams is in de degradatiestrijd gewikkeld, anderen zijn volop in de running voor de titel. Dat maakt dat je elke week vol aan de bak moet. Hoewel iedereen zijn stinkende best doet, begrijp ik ook dat het in ons geval - met schorsingen en blessures - niet altijd even gemakkelijk is." (JHB)