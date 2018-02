"Nog bang kijken naar buienradar" WERKEN BEVERDAAL MAKEN EINDE AAN 30 JAAR WATERELLENDE XAVIER LENAERS

16 februari 2018

02u31 0 Bilzen De 150 gezinnen van de wijk Beverdaal in Beverst-Centrum zouden tegen het najaar verlost moeten zijn van de wateroverlast bij hevige regenval. De gemeente voert er werken uit waardoor hun huizen, straten en tuinen niet langer onder water komen te staan.

De wijkbewoners zijn tevreden, niet in het minst zij die in de Spoorwegstraat, het laagste punt in de wijk, wonen. Jos Schils (69) en z'n overbuur Jean Janssen (72) worden bij hevige buien het zwaarst getroffen. "De voorbije 30 jaar kregen we al even veel keer te maken met overstromingen", zeggen ze. "We zijn opgelucht dat nu een einde komt aan de ellende. Toch blijft de gedachte 'eerst zien en dan geloven'. We kijken nog bang naar de buienradar en durven nog niet langer dan één dag weggaan."





School onder water

Bij de bewoners blijft de angst voor overstromingen voorlopig leven. "In 1980 stond het water een halve meter hoog op staat, bij een tweede grote overstroming bijna 20 jaar later drong het water de huizen binnen. Tusen 2002 en 2016 liepen delen van de wijk 28 keer onder. Mei 2016 was het ergst, met 7 overstromingen in een week. In basisschool Rippetip stonden de kelder en de benedenverdieping blank."





Ondertussen werd in de Raafstraat een wachtbekken aangelegd. "Daardoor kregen we hier al minder water", zegt Jos Schils. Maar er dook een nieuw probleem op. Aquafin bouwde een collector om het vuil water van héél Bilzen af te voeren naar het zuiveringssstation in Beverst. "Voorheen vochten we enkel tegen hemelwater, maar toen kregen we er vuil water en de stank nog bovenop. "Het kwam uit de rioolputjes en de toiletten omhoog. De collector kon de hoeveelheid vuil water niet meer aan."





Bufferriool

Aan de basis van de wateroverlast ligt de Winterbeek. "Die kan het water bij stortregens niet meer opvangen", vertelt schepen van openbare werken Guido Cleuren (Open Vld). "De buis onder de brug over de Winterbeek is te klein. De doorgang wordt nu verbreed en de brug over de beek op twee plaatsen verhoogd. Nu pakken we de Spoorwegstraat aan. Om daar het water tegen te houden, wordt over 250 meter een bufferriool met een buis van een meter diameter gelegd. Op drie plaatsen komt een overkoppeling op de bestaande riolering. Bij hevige regenval loopt die laatste over in de nieuwe leiding zodat het overtollige water gecontroleerd afgevoerd wordt." De nieuwe riolering watert af onder de vijver en de spoorweg door naar de Winterbeek.





Tegelijkertijd met de werken tegen wateroverlast krijgt de Spoorwegstraat een nieuw wegdek met boordstenen en voetpaden. De werken kosten bijna 400.000 euro. Volgend jaar wordt nog eens datzelfde bedrag voorzien om de doorsteek onder de vijver en de spoorweg groter te maken met een buis van een meter diameter.