"Minder files aan winkels en veiliger fietspad" STAD PAKT VERKEERSKNELPUNT OP TOEGANGSWEG NAAR CENTRUM AAN XAVIER LENAERS

30 augustus 2018

02u39 0 Bilzen Sinds de komst van baanwinkels met bewoning in de Tongersestraat, één van de belangrijkste toegangswegen tot de stad, ontstonden grote wachtfiles die het doorgaand verkeer stremmen. Tot ergernis van velen. Het stadsbestuur pakt met het agentschap Wegen & Verkeer het knelpunt aan. "De toegansweg zal heraangelegd worden", vertelt burgemeester Frieda Brepoels.

Hiervoor worden meerdere ingrepen gedaan om de wachtfiles te doen afnemen en de doorstroming van het verkeer te verbeteren. De werken starten voorjaar 2019. "In afwachting nemen we al een tijdelijke maatregel", aldus de burgemeester. "Zo trekken we tussen de rotonde aan de Belisiatunnel en die aan de oprit van de E314 een volle witte middellijn. Het afslaan of voorbijsteken op het traject tussen de twee rotondes - goed 400 meter - is voortaan verboden. Alle verkeer dient tot aan de volgende rotonde te rijden om daar te gaan keren", vuldt Frieda Brepoels nog aan.





"Zo pakken we de files aan", verzekert de burgemeester. "Er verdwijnen geen parkeerplaatsen maar met Kolmont (de eigenaar van een aantal winkelpanden met bovenop woningen, red.) hebben we een akkoord gesloten voor een structurele aanpak van het fileprobleem. Hij gaat op eigen kosten de inrit voor het cliënteel verplaatsen. Hij zal verder een ventweg aanleggen waardoor de wagens die van en naar de winkels rijden gescheiden worden van het doorgaand verkeer."





Wanneer de heraanleg start, zal de volle witte lijn vervangen worden door een vaste middenberm. "Door de ligging van de bebouwing dicht tegen de straat zal de middenberm op verschillende plaatsen stapvoets overrijdbaar blijven zodat bij calamiteiten de hulpdiensten nog steeds vlot kunnen passeren", verduidelijkt Brepoels. Afslaan of inhalen blijft verboden. "We voorzien ter hoogte van Bon 'Ap een zebradpad."





Fietspad

Naast de aanpak van de wachtfiles ligt bij de heraanleg van de Tongersestraat tussen de twee hierboven vermelde rotondes de focus ook op de fietsers. De Vlaamse overheid heeft het ontwerp aanleg fietspaden op de Tongersestraat (gewestweg N730) goedgekeurd. "De huidige fietspaden verdwijnen. In de plaats komt een fietspad met dubbele richting tussen de twee rotondes. Het is het laatste ontbrekende stuk dubbelrichtingsfietspad. Dan zal de volledige Tongersestraat van aan de Belisiatunnel tot in Hoeselt voorzien zijn van veilige fietspaden. Verder realiseen we een voetpad waarvan we de kosten (150.000 euro) voor onze rekening nemen." De rest (650.000 euro) wordt door Vlaanderen gedragen.