"Mijn lichaam zei gewoon 'stop'" DIRECTEUR BROEDERSCHOOL WORDT DOOR HOGE WERKLAST WEER LERAAR XAVIER LENAERS

12 juni 2018

02u42 0 Bilzen Tien jaar was André Vandoren (56) directeur van de Broederschool, maar nu zet hij een stap opzij. Bij de start van het nieuwe schooljaar gaat hij halftijds voor de klas staan. "Ik heb geen keuze, mijn lichaam zegt dat ik het rustiger aan moet doen."

André Vandoren volgt de aanbeveling van z'n artsen op. "Ze lieten me verstaan dat ik minder moest gaan werken en dat de hoge werklast slecht is voor m'n gezondheid", zegt hij. In juni 2017 sloeg z'n lichaam een eerste keer alarm. "Ik raakte vlug vermoeid en ik kende slapeloze nachten. Eerst wisten de dokters niet wat er met me aan de hand was", zegt hij. Uit verder onderzoek bleek dat hij lijdt aan coeliakie, een ziekte waarbij de patiënt geen gluten kan verdragen.





In het rood gaan

De dokters zien mogelijk een oorzakelijk verband tussen de kwaal en de stress van het directeur zijn. "Ik heb geen burn-out en doe m'n job graag maar de laatste jaren namen de stress en de werklast toe. Kennelijk is m'n lichaam hierdoor mede in het rood gegaan." De werkdruk legt een hypotheek op z'n welbevinden, zo blijkt. "Als directeur ben je met honderd en een zaken betrokken. Je moet knopen doorhakken. Het is voortdurend dansen op een dunne koord. Als directeur moet je een goeie evenwichtskunstenaar zijn. Bovendien is het takenpakket de laatste jaren nog eens serieus uitgebreid."





Drie maanden thuis

André Vandoren moest eind vorig jaar drie maanden ziek thuisblijven. "Ik heb toen lang nagedacht en alles eens op een rij gezet. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik niet langer directeur kon blijven. Geen makkelijke beslissing maar ik kan het risico niet nemen om mezelf voorbij te lopen en m'n gezondheid schade toe te brengen. M'n vrouw Els (Kellens, en al 36 jaar lerares in de Broederschool, red.) liet me verstaan dat er iets moest gebeuren."





Cadeau van leerlingen

André Vandoren besliste om halftijds weer voor de klas te gaan staan, geen evidente beslissing. "Tien jaar ben ik eruit geweest. De jeugd is veranderd, en ik zal mee moeten evolueren. Het zal een aanpassing vergen, van de leerlingen en mezelf. Maar ik zie het zitten. Ik kan meer tot rust komen", besluit André Vandoren die net voor aanvang van de examens werd gehuldigd door alle leraren en 260 leerlingen van de Broederschool. Hij kreeg een pakket eerste uitgaven van boeken van Guido Gezelle cadeau.