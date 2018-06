"Lezen is de Dafalgan voor de ziel" MEESTER JAN UITGEROEPEN TOT BESTE BOEKENMEESTER XAVIER LENAERS

01 juni 2018

03u00 0 Bilzen Meester Jan Lembrechts (54) van lagere school Sint-Mauritius mag zichzelf 'de Beste Boekenmeester van Vlaanderen' noemen. Hij krijgt die titel, omdat hij als leescoördinator zijn leerlingen omtovert tot echte boekenwurmen. "Een goed boek verruimt de blik", aldus Lembrechts.

Maar liefst honderd kinderboeken kreeg de winnaar gisteren overhandigd van de Canon Cultuurcel en de groep uitgevers van kinderboeken, boek.be en het tijdschrift Klasse. Een geschenk dat ongetwijfeld goed van pas komt op school. "Dit is een duidelijke blijk van waardering voor wat ik dagelijks doe", zegt de trotse meester Jan Lembrechts. "Ik geef de boekenmicrobe door, omdat elk kind een toegangsticket verdient om de wondere wereld van letters te betreden. Daar kan het kind vrienden en lotgenoten ontmoeten. Een boek lezen heeft hetzelfde effect als een Dafalgan slikken. Niet op het lichaam, wel op de ziel. Lezen helpt tegen de verzuring en verbittering in de wereld, en een goed boek verruimt de blik van het kind."





'Meester Jan' is voltijds bezig om de kinderen van Sint-Mauritius te motiveren boeken te lezen. "Al twee jaar staat hij niet meer voor de klas. Hij is voltijds leescoördinator op school, uniek in zijn soort in Limburg", zegt Johan Steegen, beleidsmedewerker bij Sint-Mauritius. "En dat loont, want we zijn een boekenschool geworden."





Lembrechts zelf vindt zijn job de max. "Een droomjob! Voor ik in die functie aan de slag ging, stond de leesbevordering op school op een laag pitje." Daarom werkte hij samen met de kinderen, leraars en directie een plan uit om het lezen te stimuleren.





Talrijke projecten

De leesprojecten die hij organiseert zijn talrijk. Zo heeft hij de Kwartiermakers ingevoerd. "Kinderen gaan elke dag een kwartier lezen in een boek", legt hij uit. "Verder pakken we uit met Boekenpraat, een initiatief waarbij een kind aan zijn klasgenootjes vertelt waarover een boek gaat." Maar de hoogmis van het lezen in Sint-Mauritius is de jeugdboekenmaand. "Elke leraar leest dan een boek, waarmee hij vervolgens aan de slag gaat in de klas. Maar ook de kinderen zelf gaan aan de slag met de Boekenbende", vertelt Lembrechts. "Wie wil, kan dan tijdens de middag een boek komen lezen." En ook de kinderen veranderen stilaan in echte boekenwurmen. "Voor onze Kinder- en Jeugdjury boden er zich maar liefst 50 kinderen aan. En ook onze schoolbibliotheek is een schot in de roos. Bovendien nemen de techniek en vaardigheden bij het lezen toe, en het leesplezier groeit."