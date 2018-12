“In de ware sultanes” is Özlem

een feministe onder moslima’s LXB

11 december 2018

12u00 0 Bilzen Özlem Uyar (38), een alleenstaande moeder met twee opgroeiende zonen van 11 en 16 jaar, profileert zich als een feministe onder de moslima’s in Limburg. Dat blijkt uit haar verhaal dat ze neerschreef in het boek “De ware sultanes” waarvan ook een bewerking voor een toneelstuk is gemaakt en al opgevoerd. “Onder de sultans dragen vrouwen een boerka en worden ze onderdrukt”, bekende de Bilzerse beginnende auteur die in een vorig leven als jeugdwerker in Genk actief was.

Een sterke vrouw

De ware sultanes zijn sterke vrouwen. Ook Özlem ziet zichzelf als een vrouw die durft tegen de stroom in te roeien. Haar levensverhaal getuigt daarvan. Zes jaar geleden nam ze de moedige beslissing om uit de echt te scheiden. “Het is not done in de Turkse gemeenschap”, biechtte ze op. “Scheiden is bij de moslims nog een taboe. En als het doet, krijg je meteen een stempel op je gedrukt. Het was zo erg dat m’n vroegere buren in Genk (Ozlem woont nu in Bilzen) hebben twee jaar lang niet meer met me gepraat. Ik verloor veel vrienden.” Maar Ozlem kwam de scheiding te boven door zich als een ware sultanes te gedragen.

Een voorbeeld

”Ik ben rebels geweest en kwam op voor m’n rechten”, wist ze ons te vertellen. “Ik ben een vrijgevochten moeder geworden die twee tieners alleen moet zien op te voeden.” Ze wil een voorbeeld zijn voor andere moslima’s. “Ik wil een stem voor hen zijn. Maar ik verdedig ook de diversiteit in de samenleving. Ik wil mensen mensen van verschillende religies, culturen en tradities met elkaar verbinden. Met m’n verhaal vraag ik respect en verdraagzaamheid. We delen toch allemaal dezelfde gevoelens van vreugde, verdriet, frustraties en andere emoties.”

Eigen keuzes

Met het boek en het toneelstuk wil Özlem Uyar een boodschap meegeven. “Ik wil meisjes bewustmaken dat ze voor zichzelf moeten opkomen en hun eigen keuzen maken zoals ik dat gedaan heb, ook al is het niet makkelijk. Ook kom ik op voor integratie. Maar ook onze mindset over opvoeding dient te veranderen. De focus moet meer op respect en elkaar leren aanvaarden zoals mensen zijn.” Naast het boek “De ware sultanes” en het gelijknamig toneelstuk brengt Özlem ook buttons, sweathers en handbags op de markt om haar boodschap te verspreiden. Meer info vind je op ozlemuyar@hotmail.com.