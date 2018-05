"Ik zat rustig te breien, toen plots..." HUIS ZAKT WEG TIJDENS GRAAFWERKEN VOOR NUTSLEIDINGEN TOON ROYACKERS

03 mei 2018

02u30 0 Bilzen Aan de Reekstraat in Rijkhoven bij Bilzen is gistermiddag de gevel van een oude hoeve weggezakt, tijdens werkzaamheden in de straat. Arbeiders waren in opdracht van Infrax een sleuf aan het graven voor nieuwe nutsleidingen. Plots zakte de gevel echter weg en kwam het dak naar beneden.

De aanwezige arbeiders konden gelukkig net op tijd opzij springen. Bewoonster Josephine Bertrand (76) was zelf ook thuis toen haar huis begon te zakken. "Ik zat achteraan rustig te breien, terwijl mijn vriend naar me toeliep", vertelt ze. "Hij riep dat ik maar beter niet naar voor kon gaan, want daar was alles al ingestort. Ik dacht eerst nog dat hij mij voor de gek aan het houden was." Maar de aangeslagen vrouw werd uiteindelijk opgevangen door de hulpdiensten. "Ze is met ons naar buiten komen kijken op straat", legt Officier Frank Parthoens van brandweerpost Bilzen uit. "Ze was erg geschrokken, maar gelukkig is ze net als de arbeiders ongerdeerd. De vrouw woonde eigenlijk in het achterste gedeelte van de hoeve, terwijl enkel de voorkant beschadigd is. Maar we hebben voor de veiligheid voorlopig toch alles onbewoonbaar verklaard."





Grote bouwkraan

Brandweermannen zaagden intussen het dakgebinte in twee, zodat het voorste gedeelte van de hoeve gecontroleerd kon loskomen van de rest van het gebouw. "We konden de gevel onmogelijk zo onstabiel laten staan", aldus officier Parhoens. "Dat zou veel te gevaarlijk zijn voor eventuele voorbijgangers. Bovendien kon de rest van het gebouw meer schade oplopen als de gevel toch zou vallen." Uiteindelijk werd er een grote bouwkraan bijgehaald om de gevel in de loop van de namiddag gecontroleerd naar beneden te halen. Zowel de voorste kamers als de toegangspoort van de meer dan honderd jaar oude boerderij zakten daarmee in elkaar.





Geen of weinig fundering

Ook burgemeester Frieda Brepoels (N-VA) van Bilzen kwam gistermiddag polshoogte nemen toen ze het nieuws vernam. "Een aannemer was hier net voor de deur blijkbaar sleuven aan het graven. Dat heeft er allicht voor gezorgd dat de gevel naar beneden gekomen is", aldus Brepoels. "Hoe dat precies kon gebeuren, zal verder onderzoek moeten uitmaken." In de Reekstraat in Rijkhoven staan trouwens nog meer hoeves van een gelijkaardige ouderdom. "Te vrezen valt dat die mogelijk net als dit gebouw geen of weinig fundering hebben. Daar moeten we nu extra voorzichtig voor zijn", vindt de burgemeester. In de namiddag werd alvast bekeken hoe de sleuven verder in de straat best gegraven kunnen worden.