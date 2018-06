"Hier zijn fietsers niet veilig" BUURT PROTESTEERT TEGEN ZWAAR VERKEER EN HARDRIJDERS XAVIER LENAERS

07 juni 2018

02u51 0 Bilzen Omwonenden van het kruispunt aan de Kempenstraat met Apperveldstraat in Schoonbeek houden een protestactie voor een veiligere buurt. Er passeren te veel vrachtwagens en er wordt ook te hard gereden. "We vrezen voor dodehoekongevallen", stelt Conny Laermans, die aan de kruising woont.

"Dagelijks fietsen hier schoolkinderen voorbij. Als straks de vakantie begint, zal het aantal fietsers die de Kempenstraat (een weg door het bos, nvdr.) gebruiken om door het dorp te rijden toenemen", vertelt Conny Laermans. "Als er niets verandert, komen er zeker ongelukken van."





Zware tractoren en vrachtwagens zijn een doorn in het oog bij de buurt. "Dagelijks passeren hier 100 à 120 vrachtwagens waaronder tien- én twintigtonners", legt Josy Stulens uit. "Het kruispunt is te smal om het vrachtverkeer veilig te laten passeren. Er is ook geluidsoverlast. Als de vrachtwagens voorbijkomen, dan davert het in sommige huizen."





Davy Jans vervolgt. "Ik werk vaak 's nachts. Mijn slaap wordt niet zelden verstoord door het geluid van voorbijrijdende vrachtwagens." Volgens Fons Caubergh, onafhankelijk raadslid uit Schoonbeek - hij bracht de grieven van de buurt op de gemeenteraad - moeten de meeste vrachtwagens daar niet eens zijn. "Er zit bestemmingsverkeer bij, maar de meeste trucks gebruiken de straat als sluipweg om minder kilometerheffing te betalen."





Snelheid

Gisteravond lichtte een delegatie van de buurt de knelpunten op het kruispunt en de grieven van de omwonenden toe tijdens een onderhoud met de schepen van mobiliteit Walter Bollen (N-VA).





"We vragen een snelheidsbeperking van 50 kilometer op het grootste gedeelte van de Kempenstraat", zei Josy Stulens.





"Verder willen we extra verkeersdrempels. Deze doen hardrijders remmen. We vragen ook nog meer controles van de politie." Uit metingen blijkt dat in de Kempenstraat te snel wordt gereden. "Zes van de tien voertuigen rijden sneller dan de daar toegelaten 70 per uur, terwijl op het stuk van de straat dat aansluit op het kruispunt met Palsbos en Appelveldstraat de limiet van 50 goed wordt nageleefd.We hebben op de weg al een roffelstrook aangelegd om de snelheid te verlagen."





Het aantal vrachtwagens ligt tussen 80 en 100 per dag , zo blijkt uit officiële tellingen. "Er gebeuren gelukkig maar weinig ongevallen, en geen met zware letsels of doden", lichtte de schepen toe. "We bekijken met de buurt de situatie."