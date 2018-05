"Herstel bospaden zoals ze waren, aub" 29 mei 2018

02u51 0 Bilzen Sinds gisteren is een bulldozer bezig het betonpuin, dat in opdracht van het Agentschap Natuur en Bos over vier kilometer bospaden werd gestort, te verwijderen. Omwonenden vonden immers dat het betonpuin nog te veel plastic en ijzer bevatte.

Na overleg met de stad en de buurt besloot het Agentschap het betonpuin weg te halen. "Eerst schrapen we het weg waarna we het afvoeren naar een loods in Houthalen", legt woordvoerder Filip Haubin uit. "We herstellen de paden in hun oorspronkelijke staat. Als het puin weg is, gaan we de grond walsen zodat de paden makkelijker door voetgangers en fietsers gebruikt kunnen worden", aldus Haubin, die nog liet weten dat de werken twee weken in beslag nemen. Omwonenden waren ook bang dat in het puin, afkomstig van de sloop van de fordfabriek, asbest zou zitten.





"Dat is niet gebleken", vertelt schepen van Milieu Veerle Schoenmaekers (Pro Bilzen). Tegen september dit jaar start een werkgroep waarin naast de stad ook de buurt zal plaatsnemen. "Daar wordt een beheersplan voor de bossen besproken en opgemaakt", vult de schepen aan. (LXB)