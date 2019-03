“Helaas geen tijd om te staken, het schoolfeest wacht!” LXB

20 maart 2019

12u00 0 Bilzen De zestien leerkrachten van vrije basisschool De Driesprong wilden wel staken, maar hadden andere verplichtingen. “Komende vrijdag vieren we ons jaarlijkse schoolfeest”, aldus Josephine Koopmans. “En net op de stakingsdag was er de generale repetitie.”

“We hadden onze grieven ook aan de buitenwereld willen tonen”, knikt Gilberte Vandebosch. “Jammer dat we dat nu niet kunnen doen. Maar toch willen we een statement maken.” En dat deden de leerkrachten door zwarte vuilniszakken als cape te dragen. Ook de slogans op hun outfits waren duidelijk: ‘Weerbaar werk!’, of ‘Minder dossierwerk!’

Maar het schoolfeest in CC De Kimpel in Bilzen mocht dus niet in het gedrang komen. “Uitstel is nooit een optie geweest”, klinkt het. “We oefenen al sinds januari met de kinderen en zij leven er echt naartoe. En we willen niet dat de ouders vandaag plots opvang moesten zoeken. Al moet gezegd dat de stakingsbereidheid ook bij ons groot was.”