'Groene Doener' in de bres voor veiligere schoolomgevingen 04 september 2018

Partij Groen voerde gisteren onder leiding van hun kopman en Vlaams parlementslid Johan Danen actie voor een veiligere schoolomgeving. Met de fiets deden ze in totaal tien scholen in de stad aan en hielden er halt aan enkele onveilige kruipsunten in de buurt. Hun boodschap: Het kan veiliger voor de schoolgaande jeugd en in het bijzonder voor hen die met de fiets naar school gaan. Dat werd extra in de picture gezet met borden waarop de 'Groene Doener' afgebeeld staat, die ook gisteren aanwezig was. Sarah Colaianni (30) kroop in de huid van de groene superheld. Haar handschoenen staan symbool voor actie. Haar kousen zijn bont gekleurd en staan voor diversieit in de samenleving. Met de zaklamp wil ze haar licht laten schijnen op de problemen die om een oplossing vragen.





(LXB)