“Fouten in zorgcentra: verkiezingen moeten nietig verklaard worden” LXB

27 december 2018

12u00 0 Bilzen Bij de stembusgang in woon- en zorgcentra Demerhof en Beversthuis werden onregelmatigheden vastgesteld die voldoende zijn om de verkiezingen nietig te verklaren. Dat vindt stadslijst Trots op Bilzen (TOB), die de zaak donderdag bepleitte bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

Na Groen dienden ook Johan Sauwens en Guy Sillen van TOB klacht in. “We stellen ons ernstig de vraag of de verkiezingen in deze zorgcentra correct verlopen zijn”, aldus Frank Judo, advocaat van TOB. “We weten zeker dat minstens één persoon zijn stem niet heeft kunnen uitbrengen, en we vermoeden dat er nog anderen zijn die de kans niet hadden om te stemmen. Zij kregen immers geen oproepingsbrief. In beide zorgcentra werden de kiesbrieven per post in één pakket afgeleverd, waarna ad valvas uitgehangen werd dat de bewoners hun brief konden ophalen bij de verpleegpost. Maar we weten dat enkele bewoners daar niet van op de hoogte waren, laat staan dat het hen gezegd werd. Bovendien hebben ook vier niet-Belgen voor de provincieraad gestemd, en niet voor de gemeenteraad. Dat mag niet. Deze vier stemmen, die ene problematische ‘stem’ en de algemene gang van zaken in de zorgcentra volstaan om de nietigverklaring te vragen.”

“De tegenpartij (TOB, red.) brengt geen bewijzen aan”, weerlegt Jan Ghijsels, advocaat van de stad Bilzen. “TOB kan niet bewijzen dat een eventuele verschuiving van stemmen in het voordeel van Groen zou uitdraaien (die partij heeft vijf stemmen te weinig voor een tweede zetel, red.). Wat de ‘problematiek’ in de zorgcentra betreft: de kiesbrieven werden geleverd en de vereiste bekendmaking is uitvoerig gevolgd. TOB zegt dat de kiesbrieven niet aan de individuele kiezers in de zorgcentra bezorgd werden, maar de wet vereist dat ook niet.”

Voorbeeld voor andere centra

Uit de getuigenis van Bart Brepoels, directeur van Demerhof, blijkt ook dat de kiesverrichtingen volgens de regels verlopen zijn. “De kiesbrieven werden aan de verpleegposten bezorgd”, zegt hij. “Vervolgens lieten we in de gangen, bij de verpleegposten en in de leefruimtes uithangen dat de brieven er waren. We hebben het gedaan zoals we het altijd doen. En wie geen oproepingsbrief gekregen had, hebben we laten weten dat er alsnog één verkregen kon worden in het gemeentehuis. Onze aanpak werd overigens door de provincie als een voorbeeld bestempeld.”

Voor Sauwens is het evenwel ook een principiële kwestie. “Elke kiezer in een zorgcentrum moet persoonlijk een kiesbrief krijgen”, stelt hij. “We krijgen de indruk dat het te gecentraliseerd gebeurt. Er waren ook fouten die niet betwist worden. Het is hoog tijd dat men in Bilzen ook met de computer gaat stemmen. Dat veroorzaakt minder betwistingen.”

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen doet nu begin volgend jaar een uitspraak. De klacht van Groen werd eerder al ontvankelijk verklaard, maar die woog niet zwaar genoeg voor een hertelling van de stemmen.

