"Feest van de kers valt te laat door opwarming aarde" 09 juli 2018

Bilzen Kersentaart, kersensap, kersenkoek en natuurlijk bakken vol kersen zelf, gisteren op het kasteel van Alden Biezen. Daar werd de oogst van de kersen gevierd met een volksfeest. Al groeit er wel stilaan een probleem: door de opwarming van de aarde worden de kersen vroeger geoogst.

"We merken dat effect heel duidelijk", zegt Paul van Laer van de Nationale Boomgaardstichting. "Dit grote Volksfeest bestaat al vijftien jaar. Het is ingepland begin juli, omdat dan traditioneel de kersen rijp zijn. Maar nu hebben we weer een fantastisch voorjaar gehad. Zelf ben ik eind april al kersen beginnen plukken. Waar ons feest vroeger op het juiste moment viel, is dat tegenwoordig wat laat. De meeste kersen zijn al geoogst. Het is echter moeilijk om de traditie te veranderen, en een vroegere datum te vinden wanneer het kasteel vrij is."





Maar volk om de kersen te proeven, was er ook gisteren genoeg. "Er zijn dan ook 250 verschillende soorten. Zeg dus niet gewoon kers. De allerlekkerste? Dat kan verschillen van jaar tot jaar", vindt Paul van Laer. "Dit jaar zijn de Kordia kersen bijvoorbeeld subliem. Logisch, want die groeien het best bij een warm voorjaar. We hebben nu een drankje met appel, vossenbes én kersen op de markt gebracht om de oogst te vieren." Ook in het kasteel van Rijkel bij Borgloon werd zondag traditioneel de kersenoogst gevierd met een volksfeest. (RTZ)