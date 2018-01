"Doorzettingsvermogen heeft hem ver gebracht" THOR WATERSCHEI-ICOON EN RODE DUIVEL LEON RITZEN (78) OVERLEDEN BIRGER VANDAEL

02u38 0 Repro Birger Vandael Leon Ritzen viert een doelpunt bij de Rode Duivels. Bilzen Oud-voetballer Leon Ritzen is afgelopen vrijdag op 78-jarige leeftijd overleden in Bilzen, waar hij het grootste deel van zijn leven woonde. Ritzen speelde in de jaren '50 en '60 voor Thor Waterschei en was een doelpuntenmachine. Dat leverde hem zes wedstrijden voor de Rode Duivels op. "Mijn vader was misschien niet de meest verfijnde voetballer, maar zijn kracht en doorzettingsvermogen hebben hem als voetballer en in zijn verdere carrière ver gebracht", vertelt zijn zoon Jurgen.

In de periode dat Ritzen met Thor furore maakte, kwamen wedstrijden nog niet op televisie. "Daardoor waren de voetballers mythische figuren. Ik hoorde vaak verhalen van mensen die als kind voor het eerst naar het voetbal gingen om de befaamde aanvalslinie van Thor met Moske Mantels, Jean Leroux en papa in het echt aan het werk te zien. Die verhalen en wedstrijden hebben een grote indruk achtergelaten. Ik werd net als mijn twee broers altijd aangesproken als 'zoon van Leon'. Thor maakte het elke ploeg moeilijk op eigen veld. Zelfs Anderlecht kwam met knikkende knieën naar Waterschei."





Goede kopper

Moske Mantels speelde jaren samen met Leon en raakte goed met hem bevriend. "Leon was al een tijdje ziek, maar het overlijden komt hard aan. Het was één van de beste aanvallers die Thor Waterschei en later KRC Genk ooit hebben gehad. We wisten perfect hoe hij de bal wilde hebben en hij kopte de ballen even hard op doel als ik ze trapte. Ook naast het veld klikte het prima. Leon was een hele fijne gast. Samen met Jean Leroux zijn we af en toe eens samen weggeweest en dat waren heerlijke avonturen."





De prestaties van Ritzen leverden hem uiteindelijk zes caps voor de Rode Duivels op: vier in 1960, één in 1962 en één in 1968. Daardoor speelde hij samen met legendes als Jef Jurion, Odilon Polleunis en Paul Van Himst. "Die laatste selectie voor een wedstrijd tegen Finland had hij te danken aan een uitstekende bekerfinale met Beerschot tegen Club Brugge. Daarmee had hij indruk gemaakt op Raymond Goethals. Die wedstrijden koesterde hij enorm", stelt zijn zoon.





Actieve man

Na zijn carrière bleef Leon Ritzen een actieve man. "Hij begon te tennissen en richtte de club van Bilzen op. Dat deed hij al even fanatiek als het voetbal, in die mate zelfs dat hij zijn knieën kapot speelde. Later ging hij golfen en heeft hij een single handicap gehaald. Hij moest blijven bewegen", glimlacht Jurgen. "Ook in zijn professionele carrière behield hij die winnaarsmentaliteit. Hij was bankdirecteur van het gemeentekrediet en projectontwikkelaar in de immobiliënsector. Dat deed hij altijd met veel respect voor de klanten, van wie tevredenheid zijn eerste bezorgdheid was. Vroeger botste zijn sterk karakter wel eens met ons, maar met de jaren werd hij milder. Toen hij kleinkinderen kreeg, werd hijeen fiere grootvader. Samen gingen we op vakantie en groeiden we nog meer naar elkaar toe", zegt Jurgen.