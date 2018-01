"Door de hel gegaan, maar eindelijk kan ik écht een jongen zijn" DYLANO (18) GETUIGT VANAVOND OP TV OVER ZIJN TRANSITIE TOT MAN XAVIER LENAERS

24 januari 2018

02u46 0 Bilzen Dylano Vercruysse (18) werd als meisje geboren, maar bevindt zich middenin zijn transitie tot man. Hij getuigt vanavond in de Eén-reeks M/V/X wat hij moest doorstaan en tegen welke vooroordelen hij moest opboksen. "Ik ben door de hel gegaan, maar eindelijk kan ik zijn wat ik altijd wilde, een jongen."

De 18-jarige Dylano uit Bilzen, student product-design, heeft heel bewust gekozen om in het tv-programma te verschijnen. "Ik wil het taboe rond transgenders doorbreken, daarom doe ik het", zegt hij. Zijn meisjesnaam deelt hij liever niet. "Dat is verleden tijd. Enkel de 'D', de eerste letter van mijn oude naam, komt terug in de naam Dylano. De jaren dat ik een meisje was, heb ik achter me gelaten." Dat was niet altijd vanzelfsprekend. Dylano heeft heel wat obstakels moeten overwinnen. "Ik was een meisje, maar in mijn lijf en in mijn hoofd zat een jongen. Dat zag je in het begin aan kleine dingen. Op kermissen was ik niet weg te slaan van het schietkraam. Ik speelde met autootjes. En als enig meisje voetbalde ik mee met de jongens." En dat was niet naar de zin van zijn ouders.





'Jij bent mijn kind niet'

Zijn moeder en vader stuurden hem naar de balletschool zodat hij zich meer als een meisje zou gedragen. "Ik moest dansen in een tutu. Voor mij was dat een regelrechte hel." Dylano moest ergens zijn geheim kwijt. Zijn vrienden en schoolmakkers waren de eersten die het hoorden. Zij steunden hem door dik en dun. Zijn moeder overtuigen (zijn ouders zijn gescheiden), was de volgende stap. Toen hij 15 werd, vond hij dat de tijd rijp was. "Toen ik het haar vertelde, voelde het als een bevrijding. Maar het eindigde wel in een slaande ruzie", getuigt Dylano. "Ze zei dat ik haar kind niet meer was. Dat kwam enorm hard aan." Wat aanbrak, was een verschrikkelijk moeilijke periode. "Ik zonderde me af en mijn punten op school gingen van kwaad naar erger." Tot het keerpunt kwam.





Steun en toeverlaat

Een jeugdkamp in Marseille zorgde voor een ommekeer bij zijn moeder. "In de auto op weg naar huis liet ze doorschemeren dat ze bereid was om mij te aanvaarden als haar zoon. Ik zal die dag, 26 juli 2015, nooit ofte nimmer vergeten. Ik voelde me herboren. Sindsdien is mama mijn steun en toeverlaat. We hebben opnieuw een goeie band, we doen veel samen." Dylano zette vanaf die bewuste dag het proces van zijn transitie in gang. "Mama is nooit van mijn zijde geweken, elke stap van de weg was ze bij mij." Zijn borsten werden al geamputeerd. "Vorig jaar heb ik mijn eerste hormonenspuit gekregen. Mijn leven lang zal ik testosteron moeten laten inspuiten. Ik wacht nu op een laatste ingreep, de eigenlijke geslachtsoperatie, en daarna is de transitie een feit."





Operatie of niet, Dylano ziet er al uit als een man. Haar op de armen en benen, baardgroei, een zwaardere stem en brede schouders. "Van elke verandering van mijn lichaam heb ik selfies gemaakt. Ik heb elke fase op video vastgelegd en op YouTube gezet. Ik wil zo andere transgenders, lotgenoten die in de knoop liggen met zichzelf en hun omgeving, proberen te helpen." Voor Dylano is dat niet de enige reden om mee te doen aan de tv-reeks. "Transgenders zitten met heel wat vragen. En mensen hebben vaak vooroordelen over transgenders, meestal uit onwetendheid. Maar wij zijn mensen van vlees en bloed. We willen gewoon een normaal leven kunnen leiden, zoals iedereen."





Het programma M/V/X kan je vanaf vanavond om 21.30 uur zien op televisiezender Eén.