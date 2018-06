"Dit is parel aan de kroon van Bilzen" HOTEL MARTIN OPENT IN RENTMEESTERIJ XAVIER LENAERS

22 juni 2018

03u13 0 Bilzen De rentmeesterij krijgt een tweede leven. Het historisch pand maakt nu deel uit van de Martin's Rentmeesterij, een viersterrenhotel. "Een echte meerwaarde voor de stad en de regio", sprak burgemeester Frieda Brepoels gisteren op de opening.

Twaalf jaar geleden kocht het toenmalig stadsbestuur de rentmeesterswoning, een geklasseerd gebouw dat vlakbij de toplocatie Alden Biesen ligt. Vervolgens liet de stad het pand restaureren voor zo'n 6,3 miljoen euro. "Zonder de investering zou dit hotel er niet zijn gekomen", klopt burgemeester Frieda Brepoels (N-VA) zich op de borst. "Het hotel is de kers op de taart van ons beleid. Een parel aan de kroon van Alden Biesen en Bilzen. Stad en LRM effenden de weg voor het hotel, waarmee een blinde vlek inzake hotelaanbod in de stad ingevuld wordt. Private investeerders Vestio en Groep GL staken 7 miljoen euro in het hotel, en de Martin's Groep 1,7 miljoen euro. Drie suites zijn ondergebracht in de rentmeesterswoning. De laatste vloeit verder over in een fonkelnieuw hotel met 69 kamers.





Hefboom

Ed Somers van Vestio overtuigde z'n vennoot en de Group GL om het hotel te bouwen. "Ik ben in de buurt opgegroeid", vertelde hij. "In Alden Biesen worden veel activiteiten georganiseerd. Hiervoor moeten bezoekers in hotels uit de omgeving logeren. Daarvoor biedt Martin's Rentmeesterij nu een oplossing. Hier is potentienteel voor een hotel met wellness, zwembad, vergaderzalen en een restaurant. Wat opvalt is de warmte van het hotel, dat past in de natuurlijke omgeving en in het verhaal van Alden Biesen. Toen John Martin (de man achter de hotelgroep) de locatie bezocht was hij meteen verkocht." Dat de Martin's Rentmeesterij een hefboom zal zijn voor fietsers, wandelaars, bedrijven en bezoekers aan events die doorgaan in Alden Biesen, blijkt al uit de eerste boekingen. "We hebben 40 aanvragen voor bruiloftsfeesten", liet hoteldirecteur Michael Vande Velde weten. "Bedrijven hebben heel wat meetings en seminaries geboekt ."





Martin's Rentmeesterij ligt in een oase van rust en groen. Die verbinding met de natuur in de omgeving komt tot uiting in het interieur van het hotel.





"We brengen 'de buiten' naar binnen", zei Evy Ceunen van de architiectengroep PCP. "Zo is veel hout in het hotel verwerkt. Niet enkel de houten schil aan de buitenkant, maar ook in het hotel komt veel hout voor. Op meerdere plekken in het hotel heb je een prachtig zicht op de Demervallei, de hoogstamboomgaarden en de tuin. Het hotel is een mooi voorbeeld van het samengaan van de authentieke rentmeesterswoning en het nieuwe hotel. Oud en nieuw gaan naadloos in elkaar over".