'De Strafste School' ligt (alwéér) niet in Limburg 05 mei 2018

Don Bosco uit Hechtel en Atheneum Martinus uit Bilzen hebben naast de titel van 'De Strafste School' gegrepen. De achtste editie van de wedstrijd van MNM werd gewonnen door het GO! Atheneum Aalst. Toch mogen de twee Limburgse scholen zich op de borst slaan, want ze waren bij de vijftien strafste scholen. Op de erelijst van de wedstrijd staat nog steeds geen Limburgse winnaar. In 2017 greep het Sint-Augustinusinstituut uit Bree naast de overwinning. (BVDH)