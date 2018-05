"De goesting om de sjerp opnieuw te dragen is groot!" JOHAN SAUWENS ZEI HET AL IN 2012, EN HERHAALT HET GRAAG XAVIER LENAERS

09 mei 2018

02u48 0 Bilzen "Ik keer terug als burgemeester." De woorden van Johan Sauwens (67), daags na de verkiezingen in 2012. Zes jaar later is hij er niet minder vastberaden op geworden, en stelt hij zichzelf voor als kopman van 'Trots op Bilzen!'. "Zes jaar oppositie is niet prettig, maar ik ga opnieuw voluit voor de sjerp."

Op politiek vlak heeft Johan Sauwens eigenlijk niets meer te bewijzen. Dertig jaar in het parlement, tien jaar als Vlaams minister. In Bilzen was hij 24 jaar lang burgemeester, waarvan achttien jaar onafgebroken. Zes jaar geleden moest hij de sjerp echter aan zijn voormalige partijgenote Frieda Brepoels (N-VA) laten, ook al mocht Sauwens - toen nog met Nieuw CD&V - het grootste aantal stemmen achter zijn naam noteren.





Tegen het einde van de huidige termijn zal Sauwens veertig jaar in de gemeenteraad zetelen. "Maar op mijn lauweren rusten, staat niet in mijn woordenboek", klinkt het. "En ik kan nog altijd maar moeilijk 'neen' zeggen. Anderzijds is de goesting groot om de stad opnieuw te besturen en aan politiek te doen."





Betaalbaar wonen

Wat zo nog zijn drijfveren zijn om op het hoogste gemeentelijke ambt te mikken? "Ik wil Bilzen nog meer op de kaart krijgen", legt Sauwens uit. "Er is dan ook nog veel te doen. Extra inspanningen zijn nodig om jonge gezinnen betaalbaar te laten wonen. In onze gemeente lopen ook vijfduizend leerlingen school! Voorts is er nog altijd geen atletiekpiste - iets waar ik voor wil gaan. Nog op het verlanglijstje: de dorpen opwaarderen. Ook een tweede tunnel onder het spoor is een absolute noodzaak. Dagelijks rijden immers 180 treinen door de stad."





Met Trots op Bilzen! gaat Sauwens ook voor een positief project. Het huidige bestuur tot op de grond afbreken, daar doet hij niet aan mee. "Op een aantal vlakken doet het bestuur het zelfs goed. De website van de stad is een pluspunt en de bib scoort goed met z'n werking. Ook de culturele activiteiten en de inspanningen voor senioren krijgen een voldoende."





Extra boost

Maar toch wil Sauwens het verschil maken. "We willen de stad een nieuw elan geven, want we hebben de indruk dat Bilzen stil dreigt te vallen. De handel en het uitgaansleven hebben een extra boost nodig. In het huidige beleid mis ik een visie op lange termijn. Wat moet er bijvoorbeeld met het oud-hospitaal gebeuren? Eén groot vraagteken."





Sauwens wil niet alleen burgemeester zijn, maar ook een coach. "De helft van de mensen op de lijst zijn jonge nieuwkomers in de politiek", zegt hij. "Ik ga hen begeleiden en tonen hoe 'de politiek' werkt. De stem van de kiezer zal meer dan ooit doorslaggevend zijn. Vorige keer hadden we er dertig te weinig voor een elfde zetel. En die elfde zetel zou ons mee aan het roer van de stad gebracht hebben."