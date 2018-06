"Boek gebaseerd op waargebeurde feiten" VEERLE SCHRIJFT ROMAN OVER TIENERMEISJE DAT KIND MOET AFSTAAN VOOR ADOPTIE XAVIER LENAERS

21 juni 2018

02u46 0 Bilzen Twintig jaar was Veerle Caubergh (43) vroedvrouw in een Limburgs ziekenhuis. Daar stapte ze op uit protest tegen het gevoerde beleid. Ze brengt nu haar eerste roman uit. 'Gezegend is de vrucht van uw lichaam' brengt het verhaal van een tienermoeder die gedwongen wordt om haar kind af te staan voor adoptie.

Al sinds haar vijftiende wilde Veerle Caubergh vroedvrouw worden, wat ook uitgekomen is. "Ik doe het niet meer beroepshalve, maar ik zal altijd een vroedvrouw blijven. Op het werk schreef ik tijdens vrije momenten gedichtjes over zwangere vrouwen, moeders en baby's", vertelt Veerle.





Nu heeft ze haar eerste roman klaar: 'Gezegend is de vrucht van uw lichaam'. "Het hoofdpersonage, Anne, raakt zwanger van haar jeugdvriend", vertelt Caubergh. "Ze wordt gedwongen haar kind af te staan voor adoptie, en wordt op gesloten op een zolderkamer in Lommel. Daar zwaaien nonnen de scepter."





Gebaseerd op Huis Tamar

In haar boek beschrijft Caubergh de vreselijke tijd die het hoofdpersonage daar als tienermoeder meemaakt. "Hiervoor baseer ik mij op waargebeurde feiten", verzekert Veerle. Ze bedoelt het Huis Tamar, een opvanghuis voor ongewenst zwangere meisjes in Lommel. Tamar kwam in het nieuws toen uitlekte dat in de jaren '70 en '80 van vorige eeuw 700 zwangere vrouwen die daar verbleven, gedwongen werden hun kind af te staan voor adoptie. De vrouwen leefden er in schrijnende omstandigheden.





"Ik heb me laten inspireren door het informatieve boek van Carine Hustebaut (Kleine zondaars, kerk en kinderhandel, red.)", gaat Veerle verder. "Ik heb ook uitvoerig gepraat met iemand die in het huis heeft gewerkt. Ik draag deze roman dan ook op aan de tienermoeders die hun kind uit handen moeten geven. Een traumatische ervaring voor de mama's."





Ontslag als vroedvrouw

Caubergh combineert het schrijven met Mommy and me, een conceptstore voor jonge moeders en kinderen die ze opende in Bilzen. "Pure compensatie omdat ik geen vroedvrouw meer ben", vertelt ze. "Bevallingen en baby's: ze laten mij niet los. Ik droom nog altijd over de kinderen die ik mee op de wereld heb helpen zetten. Ik ben draagconsulente, ik deel met hen mijn ervaringen als vroedvrouw."





Caubergh werkte twintig jaar lang in een Limburgs ziekenhuis, maar kon zich niet meer vinden in het beleid dat daar gevoerd werd. "Door besparingen kwam minder personeel werken op de materniteit", vertelt ze. "Vroeger waren mensen belangrijk. Nu vrees ik dat ze meer een nummer zijn. Het aantal bevallingen telde. Waarom alles wat goed is overboord gooien? Ik kon daar niet mee leven en dus heb ik mijn ontslag genomen. Sindsdien geef ik een nieuwe richting aan mijn leven en ik voel mij daar goed bij."