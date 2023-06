Bijna 1 op 3 trajectcontroles in Vlaanderen flitst niet (altijd): minister Verlinden belooft extra personeel in verwerkingscentra

Bewoners tuinwijk Le Lo­gis-Floréal mogen toch dubbele beglazing installe­ren, maar...”Het uitzicht van de wijk moet behouden blijven”

In oktober 2022 moesten enkele bewoners van de tuinwijk Le Logis-Floréal in Watermaal-Bosvoorde hun dubbele beglazing vervangen door enkel glas. De dubbele ramen waren, energiecrisis of niet, niet conform met het beheersplan, klonk het toen. Maar in de Commissie voor Territoriale Ontwikkeling had staatssecretaris Pascal Smet gisteren toch goed nieuws voor de bewoners, hoewel het hen ook wat dreigt te kosten.