Bij welke lokale winkeliers in jouw buurt geniet je van mooie kortingen op Black Friday? Gaande van een keuken tot een schoonheidsbehandeling...

vlaanderenVandaag is het opnieuw Black Friday. Vooral grote winkelketens geven dan enorme kortingen op hun collecties. Maar deze feestdag voor de consument is ook de ideale gelegenheid om lokale winkels in de kijker te zetten. Onze redactie ging op zoek naar interessante kortingen bij de winkeliers in jouw buurt.

ANTWERPEN

Mechelen: Taille Unique

Taille Unique biedt betaalbare dameskleding van maat 38 tot en met maat 50. Ook schoenen, laarzen en accessoires zoals sjaals, juwelen en handtassen vind je in deze trendy concept store. In de ruime collectie vind je stukken van Belgische topmerken als Accent, Atmos en Dame Blanche, maar ook buitenlandse labels als Bianca en Brax. Tijdens het Black Friday weekend kan je hier rekenen op 20 procent korting, met uitzondering van de feestcollectie.

Waar? Gentsesteenweg 4, 2800 Mechelen

Wanneer? Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur, zaterdag van 10 tot 17 uur, elke eerste zondag van de maand van 14 tot 17 uur

Meer info vind je hier.

Westerlo: Mio Caro

Volledig scherm Boetiek Mio Caro organiseert een modeshow naar aanleiding van Black Friday. © Mio Caro

Mio Caro begon een 13-tal jaar geleden als een klein dorpswinkeltje in het centrum van Tongerlo en is ondertussen uitgegroeid tot een modezaak van 600 vierkante meter voor dameskleding in Westerlo met een trouw cliënteel van ver buiten de regio. Je vindt er trendy kleding voor de modebewuste jonge vrouw, stijlvolle dames en vrolijk hip geklede tieners. Naar aanleiding van Black Friday kan je op vrijdag 25 november genieten van een modeshow om 19.30 uur aan de winkel en er zal een korting van 10 procent worden gegeven op de gehele collectie.

Waar? Zandberg 37, 2260 Westerlo

Wanneer? Dinsdag tot vrijdag van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur, zaterdag van 10 tot 17 uur, elke tweede zondag van de maand van 13 tot 16 uur

Meer info vind je hier.

Zoersel: Guapa

Guapa in Zoersel biedt de hedendaagse vrouw een divers assortiment aan kleding, schoenen een accessoires met net dat tikkeltje extra. De collecties worden uit verschillende landen geselecteerd, steeds met oog voor kwaliteit en een leuke prijs. Die leuke prijs wordt nog leuker tijdens Black Friday, al beperkt Black Friday zich bij Guapa niet tot één dag. Black Friday is hier namelijk de eerste van drie dagen (tot en met Cyber Monday) met kortingen die oplopen tot 30 procent. Deze kortingen gelden zowel in de winkel als op de webshop.

Waar? Handelslei 74, 2980 Zoersel

Wanneer? Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12 tot 18 uur, woensdag en zaterdag van 10 tot 18 uur

Meer info vind je hier.

WEST-VLAANDEREN

Veldegem: Foto Coudenys

Foto Coudenys is dé foto-speciaalzaak van West-Vlaanderen. Deze familiezaak staat al meer dan 80 jaar voor ervaring, kennis, vakmanschap en persoonlijke service. Broer en zus Lieven en Hilde Coudenys verkopen als enige in West-Vlaanderen Nikon PRO, Sony PRO, Canon PRO èn Fujifilm (GF)X PRO in West-Vlaanderen en hebben het grootste assortiment op voorraad. Tijdens de eindejaarsperiode krijg je hier sowieso korting op heel wat producten. Merken zoals Sony en Canon krijgen daarbovenop nog eens een extra Black Friday-korting.

Waar? Koning Albertstraat 13, Veldegem

Wanneer? Dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 18.30 uur en zaterdag van 9 tot 12 uur

Meer info vind je hier.

Kortrijk: Fairplace

Volledig scherm Christophe Toye, in de tijdelijke winkel van Fairplace in de Rijselsestraat. © Henk Deleu

Christophe Toye en Yves Vercruysse verkopen duurzaam speelgoed bij Fairplace. Normaal gezien bestaat de zaak enkel uit een webshop en een afhaalpunt, maar op 18 november openden ze een tijdelijke winkel in Kortrijk. De webshop heeft een uitgebreide collectie van meer dan 800 stuks duurzaam speelgoed: dat is eco-gelabeld speelgoed, fairtrade, STEM- en educatief speelgoed, open end speelgoed, enz. Ook Fairplace doet mee aan Black Friday: in de webshop krijg je 10 procent korting met de code BF22 op ongeveer 80 procent van het aanbod en in de pop-up winkel gelden er verschillende kortingen.

Waar? Rijselsestraat 23, Kortrijk

Wanneer? Elke vrijdag, zaterdag en zondag tot en met zondag 18 december (vrijdag en zaterdag open van 10 tot 18 uur en zondag van 14 tot 17 uur)

Meer info vind je hier.

VLAAMS-BRABANT

Scherpenheuvel-Zichem: Het Vakantiehuis

Volledig scherm Het team van Het Vakantiehuis. © Het Vakantiehuis

Tina, die eigenlijk vertaler Duits-Italiaans is, opende haar reisbureau Het Vakantiehuis in Averbode 14 jaar geleden. “Na mijn studies kreeg de toerisme-microbe mij te pakken”, zegt ze. Ondertussen heeft het reisbureau, gespecialiseerd in pakketvakanties en cruises, ook vestigingen in Scherpenheuvel en Westerlo en zijn er vier medewerkers in dienst. “We zijn sowieso het leukste reisbureau en constant op zoek naar plezante acties”, klinkt het. Bij Het Vakantiehuis is het dan ook geen Black Friday, maar ‘Black Friesday’, dankzij een opvallende samenwerking met de nabijgelegen frituur B&W. Nog tot 28 november trakteren Tina en haar team er op frietjes. De klanten van Het Vakantiehuis krijgen dan een bon van 10 euro van de frituur, kinderen eentje van 5 euro.

Waar? Westelsebaan 144, Averbode

Wanneer? Van maandag tot vrijdag van 9.30 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur. Zaterdag van 9.30 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur

Meer info vind je hier.

Waar? Mannenberg 37, Scherpenheuvel

Wanneer? Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur. Zaterdag van 9.30 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur

Meer info vind je hier.

Sint-Pieters-Leeuw: Kvik

Grote investeringen uitstellen tot Black Friday loont absoluut de moeite, want zelfs winkels gespecialiseerd in keukens, badkamers en dressings komen in deze periode met leuke acties voor hun klanten. In Sint-Pieters-Leeuw vind je een winkel van Kvik en daar doen ze maar liefst 20% van de prijs af. Geen addertjes onder het gras of ingewikkelde voorwaarden: de korting geldt op alle badkamers, keukens en zelfs dressings op maat. Dat is meteen een flinke besparing voor wie aan bouwen of verbouwen denkt. Het aanbod is nog geldig tot en met 27 november. De actie is trouwens al bezig sinds 11 november. Black Friday loopt bij Kvik dus al stilaan op haar laatste benen.

Waar? Bergensesteenweg 100, Sint-Pieters-Leeuw

Openingsuren? Van maandag tot vrijdag van 10 tot 18.30 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 13.30 tot 17.30 uur

Meer info vind je hier.

OOST-VLAANDEREN

Mariakerke (Gent): Confiserie Larmuseau

Volledig scherm Een van de lekkernijen die je bij Confiserie Larmuseau vindt zijn cuberdons. © Voka

Af en toe mag je jezelf eens verwennen. Dat kan met een nieuwe outfit, maar ook met een heerlijk tussendoortje. Daarvoor kan je terecht bij Confiserie La Murseau. Al meer dan 100 jaar kan je bij hen terecht voor allerlei ambachtelijke zoetwaren: van de typische ‘sneeuwballen’ tot cuberdons en vers ijs in diverse smaken. In het kader van Black Friday kan je hier heel wat kortingen scoren. Van vrijdag 25 november tot en met maandag 28 november vind je op de webshop verschillende verschillende deals. Daarnaast worden bestellingen tijdelijk gratis geleverd in Gent en de deelgemeenten, Lochristi, Zelzate, Destelbergen en Melle.

Waar? Eeklostraat 114B, 9030 Mariakerke

Wanneer? Maandag tot en met donderdag van 9 tot 16 uur en vrijdag van 9 tot 15 uur.

Meer info vind je hier.

Zelzate: Kleurcompany

Zit jij volop in verbouwingen, of wil je jouw kamer misschien eens een ander kleurtje geven? Dan moet je misschien eens bij Kleurcompany langsgaan. “Bij ons vindt u alles wat er nodig is om van uw huis een thuis te maken”, staat er op de website van de winkel te lezen. Je kan er terecht voor verf, behangpapier, raamdecoratie en vloeren, allemaal zoveel mogelijk van eigen bodem. Weet je niet waar te beginnen? De medewerkers helpen je graag met het combineren van kleuren en materialen voor alle hoekjes en kantjes van je huis. Nog tot en met 30 november houdt de winkel een Black Friday Sale en krijg je 20 procent korting op raamdecoratie, gordijnen, verf en behang.

Waar? Maïsstraat 1, 9060 Zelzate

Wanneer? Dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur, donderdag van 9.30 tot 20 uur en zaterdag van 9.30 tot 17 uur.

Meer info vind je hier.

Sint-Niklaas: Foubert

Volledig scherm Foubert ijs in Sint-Niklaas. © Foubert

Bij ijssalon Foubert kan je op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 november genieten van Black Friday kortingen. Zo zijn er twee verschillende promo’s aan de gang. Je kan kiezen tussen 15% korting op je bestelling of gratis levering. Als je graag de korting wil, geef je BLACKFRIDAY2 in bij je bestelling. Wil je liever de gratis levering? Geef dan BLACKFRIDAY1 in.

Waar? Stationsstraat 127 in Sint-Niklaas

Wanneer? Open van maandag tot en met zondag van 12 tot 23 uur

Meer info vind je hier.

Oudenaarde: AV Beauty

Bij schoonheidssalon AV Beauty in Oudenaarde geniet je nog tot en met zondag 27 november van allerlei kortingen. Zo krijg je -10% op alle Brow Bar behandelingen. Bovendien krijg je 15% korting bij een aankoop in de webshop. De korting is niet geldig op andere lopende acties en promoties. Verder krijg je deze week de kans om de Care Kerstboxen alvast te bestellen voor ze in december uitkomen. Zo ben jij bij de eersten die de boxen in ontvangst zullen nemen. Ten slotte krijg je bij elke bestelling vanaf 100 euro een cadeaubon die drie maanden geldig is.

Waar? Doornikse Heerweg 115 in Oudenaarde

Wanneer? Maandag open van 13 tot 18.30 uur, dinsdag, woensdag en donderdag open van 9 tot 12 en van 13.30 tot 18.30 uur, vrijdag open van 9 tot 12 en van 13 tot 18 uur, zaterdag open van 9 tot 12 uur (Enkel op afspraak)

Meer info vind je hier.

LIMBURG

Sint-Truiden: Juwelier Willems

Volledig scherm Juwelier Willems in Sint-Truiden. © Juwelier Willems

Ben je op zoek naar het perfecte uurwerk of juweel voor jezelf of iemand anders? Dan ben je op de juiste plek terecht gekomen. Bij de webshop van Juwelier Willems vind je heel wat horloges en andere juwelen. Tijdens Black Friday geniet je van 50% korting op heel wat horloges, halskettingen, ringen, armbanden, oorbellen, smartwatches en smartphone cases.

Waar? Stapelstraat 15-17 in Sint-Truiden

Wanneer? Maandag open van 12.30 tot 18 uur, van dinsdag tot vrijdag open van 9.30 tot 18 uur en op zaterdag open van 9 tot 18 uur, op zondag gesloten

Meer info vind je hier.

