Biervrienden in Laakdal promoten regionale brouwers tijdens Bierfestival 2 primeurs van Balense NoordSter Jean Eykmans

06 maart 2019

De Biervrienden In Laakdal (BIL) organiseren op zaterdag 9 maart hun 7de Bierfestival. Van 15 uur tot middernacht stellen 19 regionale bierfirma’s en -brouwerijen hun exclusieve biertjes in de gemeentelijke sporthal aan de Kwade Plas 1 in Veerle-Laakdal aan het publiek voor, waaronder maar liefst 8 in primeur. BIL stelt de bezoekers van het Bierfestival in de mogelijkheid om gebruik te maken van de BIL-biertaxi. Een enkele rit kost 1 euro voor een verplaatsing binnen de gemeente Laakdal, 2 euro voor een enkele rit buiten de gemeentegrenzen. De BIL-biertaxi kan gereserveerd worden via telefoonnummer 0468/50.74.96. De toegang tot het Bierfestival is gratis.

Norman Sterkens van het Balense Noordster is van de partij met maar liefst 2 primeurs. “Beide nieuwe biertjes zijn nog experimentele brouwsels en we willen de mening van de bierkenners vragen tijdens het Bierfestival in Laakdal. Jack’s Coffee is een experimenteel brouwsel ter ere van de geboorte van Jack wiens ouders ware koffieliefhebbers zijn maar ook graag een artisanaal bier lusten. Daarom wensten ze bij de geboorte van hun eerste kind deze twee ‘geneugden des levens’ te combineren. Op het einde van het brouwsel werden gemalen bonen van deze melange toegevoegd. De bonen zijn afkomstig van een Antwerpse koffiebar met een eigen branderij. Het resultaat is een donker bier van 6,7 % volume alcohol. Hop Harvest 2018 is het andere biertje dat ik in primeur wil voorstellen. Het is een blond bier van 6,5 volume % alcohol. Bij het brouwen werd enkel gebruik gemaakt van groene hop uit de tuin van de brouwer. Hallertau Merkur als bitterhop en Cascade als aromahop. Om het citrus-accent te versterken werd ook nog verse citroenmelisse toegevoegd. Opnieuw een verrassend lekker bier uit de brouwketel van NoordSter.”, aldus Norman.