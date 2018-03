Windturbines E40 maken dat 'woning minder waard wordt' 06 maart 2018

02u32 0 Bierbeek Eén van de conclusies uit de recente ERA-KU Leuven Vastgoedindex is dat wie een huis wil verkopen in de omgeving van een windturbine, daar waarschijnlijk tot 3,5 procent minder voor zal krijgen dan een vergelijkbaar huis waar geen windturbine staat. Dat is het geval voor woningen in Bierbeek, Boutersem, Hoegaarden en Tienen.

Woningen binnen een straal van 500 meter rond een windturbine zijn 3,5 procent minder waard. Tot twee kilometer is dat 2,66 procent minder en tot drie kilometer 1,1 procent minder. Vanaf drie kilometer is het effect verwaarloosbaar.





De inplanting van windturbines krijgt meestal ferme tegenwind van omwonenden en actiecomités vooral door argumenten zoals slagschaduw, geluidsoverlast en landschapsvervuiling. Waardeverminderingen van omliggende woningen werden meestal snel van tafel geveegd door projectontwikkelaars als zijnde niet aantoonbaar en dus onbestaande. Deze studie geeft omwonenden bijkomende juridische argumenten om een financiële compensatie te eisen van projectontwikkelaars van windturbines voor de waardedaling van hun woning.





"Als we dit vertalen naar het ingepland windpark langs de E40, waarbij sommige turbines tot 500 meter van huizen zouden komen, betekent dit een serieus verlies aan kapitaal voor veel eigenaars van woningen gelegen in de zone Hoegaarden - Tienen - Boutersem - Bierbeek", meent actievoerder Hans Roekaerts van actiecomité 'Geen windturbines E40'.





"Hoegaarden alleen - op basis van het gekend inplantingsplan - brengt het geschatte verlies reeds op 1,2 miljoen euro voor de omwonenden. We vragen ons af wie dit verlies aan kapitaal gaat vergoeden", zegt Roekaerts. (ADPW)