Werkstraf voor verkopen kostbare prentencollectie kasteelheer 22 maart 2018

Een conciërge van kasteel Vijverhof in Korbeek-Lo is veroordeeld tot 60 uren werkstraf voor de diefstal van een prentencollectie van de kasteelheer. De 45-jarige Wim V. uit Aalter woonde in 2014 in het kasteel als klusjesman. In een van de kelders vond hij er een doos met 37 postkaarten van frietkoten. Hij besloot om de verzameling te verkopen op internet voor zo'n 350 euro. De waarde van de collectie liep echter op tot 3.000 euro. Volgens V. had hij de toestemming gekregen om de postkaarten mee te nemen maar dat bleek achteraf niet het geval. De feiten kwamen aan het licht toen de eigenaar via een veilingsite op zijn eigen verzameling stootte. De dief daagde niet op tijdens het proces maar tekende verzet aan tegen het vonnis. De rechter achtte de feiten nog altijd bewezen maar gaf de man een werkstraf in plaats van vier maanden cel. "Hij heeft op geen enkel ogenblik nagevraagd bij de eigenaar of hij deze kaarten wel degelijk mocht verkopen", aldus de rechter. De veertiger liet de kaarten ook eerst schatten alvorens ze te verkopen in twee Gentse speciaal zaken. V. moet naast de taakstraf een boete van 156 euro en een schadevergoeding van 3.105 euro betalen. De rechter beval ook de teruggave van de uitzonderlijke postkaarten. (KAR)