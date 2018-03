Wagen slipt de gracht in 05 maart 2018

Op de Waversesteenweg in Opvelp, op de grens met de Rue Du Village in het Waalse Beauvechain, is zaterdagochtend een wagen overkop gegaan en in de gracht geëindigd. De reden achter de slippartij moet wellicht niet ver gezocht worden: in Opvelp werd gestrooid, vlak over de grens met Beauvechain niet. De bestuurder van de Peugeot bleef als bij wonder ongedeerd. Zijn auto is wellicht rijp voor de schroothoop. (ADPW)