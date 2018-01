Vrouw vrijgesproken voor valse noodoproepen 20 januari 2018

02u28 0 Bierbeek Een 59-jarige vrouw uit Bierbeek is in de rechtbank vrijgesproken voor twee valse noodoproepen. De vijftiger beweerde zelf slachtoffer te zijn van stalking door haar buurman in Landen tussen 2014 en 2016. "Er is minstens twijfel over het gegeven dat zij overlast heeft bezorgd", aldus de rechter.

De vrouw belde tussen 2014 en 2016 meermaals de politie van Landen. De ene keer voor geluidsoverlast door een compressor bij de buren, de andere keer voor een geval van afvalverbranding en bijhorende geurhinder door dezelfde buurman. Telkens de agenten of de brandweer ter plaatse kwamen, kon er niets meer vastgesteld worden.





Volgens de procureur kaderde alles in een jarenlange burenruzie. De vrouw verhuisde ondertussen naar Bierbeek door de situatie. "Ze stelt dat ze slachtoffer was van pestgedrag. Uit medische attesten blijkt dat zij en haar gezin leden aan irritatie van de luchtwegen destijds", noteerde de rechter nog. Hij sprak de vrouw vrij. (KAR)